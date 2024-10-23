Где бы вы ни оказались в историческом центре этого города, вы либо стоите у самой кромки воды, либо пересекаете мост с одного острова на другой

Столица Швеции – Стокгольм – признана самым дружелюбным городом в Европе. Мало кто знает, но на самом деле он состоит из 14 небольших островов на архипелаге, пишет Express.

Столица Швеции набрала 94,07 балла в рейтинге симпатий туристов Conde Nast Traveller 2024 года. Среди других направлений, получивших самые высокие баллы, были Будапешт, Валенсия, Вена и Берлин.

14 островов Стокгольма делают его уникальным направлением в списке, поскольку посетители могут окунуться во множество различных культур, путешествуя на паромах и экскурсионных катерах. Этот город практически плавает, поскольку острова были построены там, где озеро Маларен сливается с Балтийским морем. Здесь нет ощущения перенаселенности, а свежего воздуха вдоволь.

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"Где бы вы ни оказались в историческом центре Стокгольма, вы либо стоите у самой кромки воды, либо пересекаете мост с одного острова на другой", – пишет издание.

За последние два десятилетия этот город значительно укрепил свою мировую репутацию как центр культуры, искусства, дизайна и изысканной кухни. Однако, он сохраняет тот же дух, что и более 800 лет назад.

Улицы, вымощенные брусчаткой, и здания охристых оттенков старого города Гамла Стан (Gamla Stan) могут похвастаться собором Сторкиркан (Storkyrkan) 13-го века, королевским дворцом Кунглига Слоттет (Kungliga Slottet) и музеем, посвященным Нобелевской премии.

В то же время Содермальм, бывший богемный анклав, является домом для модных хипстеров. А Скеппсхольмен известен своими мастерами по изготовлению деревянных лодок и студентами художественной академии.

Между тем на эксклюзивном Юргардене бок о бок работают владельцы яхт и работники парка аттракционов.

Стадсхольмен соединен с материком несколькими мостами и является домом для Стокгольмского дворца, официальной резиденции и главного дворца шведской королевской семьи. Здесь также расположены офисы короля, других членов королевской семьи и Королевского суда Швеции.

Самые безопасные для туристов страны мира

Когда речь заходит о путешествиях, особенно особенно соло-путешествия, безопасность является одним из определяющих факторов. Свежее исследование Berkshire Hathaway Travel Protection назвало самые безопасные страны в 2024 году.

Возглавила рейтинг Исландия. Она поднялась в рейтинге сразу на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказалась Австралия, которая была десятой в прошлом году, а замыкает тройку лидеров Канада, которая была первой годом ранее.

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