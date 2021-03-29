Рейсы по направлению Киев - Стамбул - Киев будут выполняться ежедневно три раза в день, а в некоторые периоды рейсы будут осуществляться четыре раза в день.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличивает до 21 раза в неделю количество рейсов по направлению Киев - Стамбул - Киев и с 29 марта 2021 года возобновляет рейс Одесса - Стамбул - Одесса.

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Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Отмечается, что в рамках старта летней навигации-2021 рейсы по направлению Киев - Стамбул - Киев будут выполняться ежедневно три раза в день.

Согласно сообщению, в некоторые периоды рейсы будут осуществляться четыре раза в день по следующему расписанию: Киев (KBP) - Стамбул (IST): утренний вылет в 10:45 (по местному времени), прилет в 12:50 (по местному времени); дневной вылет в 17:30 (по местному времени), прилет в 19:35 (по местному времени); вечерний вылет в 19:30 (по местному времени), прилет в 21:35 (по местному времени); ночной вылет в 1:15 (по местному времени), прилет 3:20 (по местному времени)

Рейсы Стамбул (IST) - Киев (KBP) будут осуществляться по следующему расписанию - утренний вылет в 06:05 (по местному времени), прилет 8:05 (по местному времени); дневной вылет в 14:25 (по местному времени), прилет в 16:25 (по местному времени); вечерний вылет в 20:25 (по местному времени), прилет в 22:25 (по местному времени)

Пресс-служба также сообщила, что оборотные рейсы по направлению Одесса - Стамбул - Одесса будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам по следующему расписанию: Одесса (ODS) - Стамбул (IST): вылет в 21:05 (по местному времени), прилет в 22:35 (по местному времени); Стамбул (IST) - Одесса (ODS): вылет в 23:35 (по местному времени), прилет в 1:10 (по местному времени.)

Сообщается, что на рейсах Одесса - Стамбул пассажиры получат возможность провозить двойную норму багажа (2 места по 23 кг) в рамках тарифа Economy Standard, а также получат возможность осуществить стыковку с крупными городами Ближнего Востока, Азии и Африки.

В частности, пассажиры смогут планировать дальнейшее путешествие одним билетом до Анталии, Бангкока, Джидды, Аданы, Измира, Дакара, Кувейта, Бахрейна, Бейрута, Аммана, Найроби, Ташкента, Аккры.

Планы МАУ на 2021 год

Ранее в марте авиакомпания «Международные авиалинии Украины» анонсировала выполнение рейсов из Киева и Одессы в Тель-Авив (Израиль) в период с 28 марта по 30 апреля.

Также с конца марта МАУ начнет летать Киева на известный мексиканский курорт Канкун на берегу Карибского моря.

Кроме того, МАУ в марте увеличит количество рейсов из Киева в Тбилиси.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец