В Польше обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну
В Польше обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну.
Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Польше .
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Так, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены:
- пассажиры воздушных судов, осуществляющие международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения, в которые входит и Украина;
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, въезжающие на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- инспекторы морской администрации;
- лица, выполняющие в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)
- пассажиры судов, курсирующих, но не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств - членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- лица, получающие образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
- лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
- лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны - члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию.
Напомним, также право на въезд в Польшу имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша; имеют "карту поляка"; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и т.п.
Ранее стало известно, что Евросоюз обновил список стран, для которых открыты границы.
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