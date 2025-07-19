Туристов в Британии призвали не копать ямы на пляжах: в чем причина

В 2023 году на одном из британских пляжей произошел неприятный инцидент.

Туристов призвали не копать ямы на пляже Сандилендс в британском Линкольншире из-за инцидента, который произошел два года назад. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что береговая охрана выпустила предупреждение после того, как засыпала опасную глубокую яму на пляже. Ее глубина составляла 1,8 метра.

Спасатели рассказали, что яму пришлось засыпать из соображений безопасности. Они сослались на риск получения травм и застревания.

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Журналисты напомнили, что в 2023 году 14-летний подросток едва не был погребен заживо, когда яма, которую он копал вблизи Андерби-Крик, внезапно обрушилась. К счастью, тогда береговая охрана и пожарные спасли его.

Спасатели предупредили, что ямы, оставленные на пляжах, представляют опасность для отдыхающих, в том числе для детей и домашних животных.

На Майорке туристов заманивают в опасные районы, предлагая отдых на "секретных пляжах"

Ранее издание Bild писало, что на Майорке местные жители выступают против массового туризма. Чтобы отпугнуть туристов, местные заманивают их в неблагополучные районы, обещая, что там якобы находятся красивейшие и малоизвестные пляжи.

Чтобы эти "инсайдерские сведения" выглядели правдоподобнее, местные жители с помощью искусственного интеллекта генерируют фальшивые фото, на которых демонстрируются сказочные бухты, которых на самом деле не существует.

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