'Щенячья гора': в Китае случайно открыли уникальную туристическую локацию

Новая достопримечательность привлекла внимание туристов со всей страны.

Дизайнер Го Циншань случайно открыл новую местную достопримечательность в своем родном городе Ичан в центральной китайской провинции Хубэй. "Щенячья гора" стала очень популярной в социальных сетях, после чего туристы стали часто посещать это место, пишет The Independent.

Отмечается, что дизайнер опубликовал снимок природы в китайских соцсетях на День святого Валентина, который она сделала во время пешей прогулки по Ичану в конце января. Когда Го Циншань пересматривал снимки, он заметил, что гора напоминает голову собаки, которая "охраняет" реку Янцзы.

"Это было так волшебно и мило. Я была так взволнована и счастлива, когда обнаружила его. Поза щенка выглядит так, будто он пьет воду или смотрит на рыбу. А еще кажется, что он тихо охраняет реку Янцзы", - рассказал журналистам дизайнер.

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В издании поделились, что снимок Го Циншань в китайских соцсетях набрал более 120 000 лайков всего за 10 дней. Пользователи вскоре назвали гору "Щенячьей горой".

Новая достопримечательность привлекла внимание туристов со всей страны. Они отправились в Ичан, чтобы увидеть гору своими глазами, а некоторы из них даже взяли с собой собак, чтобы сфотографироваться, поделились в издании.

Янг Янг, которая живет в полутора часах езды от этого места, рассказала журналистам, что ездила посмотреть на гору вместе со своими друзьями и двухлетним серым пуделем по кличке Янг Кейи.

"Я была очень рада увидеть гору. Я всегда путешествую со своей собакой, если это возможно, поэтому "Щенячья гора" и моя маленькая собачка очень подходят друг другу", - поделилась она.

В издании подчеркнули, что "Щенячья гора" находится в уезде Цзыгуй города Ичан, где ее можно увидеть со смотровой площадки. Через гористую местность протекает река Янцзы, самая длинная река в Китае и третья по длине в мире.

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