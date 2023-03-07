Аккумуляторы гаджетов нередко перегреваются или повреждаются в багажных отделениях, что приводит к возгораниям во время полетов.

Авиапассажиров предупредили, что во время полета на самолетах нельзя хранить электронные устройства на багажных полках над головой.

Как пишет The Sun, такие устройства, как смартфоны, планшеты и ноутбуки, могут пригодиться во время перелетов, но они также могут создавать большой риск.

По данным Федерального авиационного управления Америки (FAA), авиакомпаниям приходится сталкиваться как минимум с одним пожаром в неделю на борту своих самолетов из-за неправильного хранения устройств.

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В частности, проблемы во время полетов возникают, когда аккумуляторы перегреваются или повреждаются в багажных отделениях. Когда это происходит, устройства могут легко загореться.

Так, в 2022 году только в Америке произошло не менее 54 инцидентов, когда устройства, включая ноутбуки, телефоны, электронные сигареты и прочее, приходилось тушить по тем или иным причинам.

"Это происшествия, связанные с литиевыми батареями, включая дым, огонь или сильную жару, о которых известно FAA, и их не следует рассматривать как полный список всех таких инцидентов", – говорится отчете FAA, который допускает, что на самом деле инцидентов было больше.

В качестве примера в FAA привели недавний инцидент, связанный с электронной сигаретой в зарегистрированном багаже пассажира, которая "тлела" и излучала "опасное выделение тепла".

Чтобы избежать неприятных инцидентов, в FAA советуют либо хранить устройства с литий-ионными батареями в ручной клади в поле зрения, либо полностью отключать их, если они хранятся в зарегистрированном багаже, предварительно упаковав их так, чтобы они были защищены от повреждений.

При этом бортпроводники просят пассажиров сразу же обращаться к ним в случае потери телефона во время полета, а не искать его самостоятельно.

"Все, что нужно, – это трещина в неподходящем месте на телефоне, и в салон попадут легковоспламеняющиеся растворители, которые могут вызвать пожар. Мы знаем, как двигаются сиденья, и можем обращаться с ними аккуратно, пока ковыряемся в щелях", – рассказал изданию бортпроводник со стажем.

Как сообщал УНИАН, ранее авиаэксперты дали туристом несколько полезных советов, как повысить свои шансы на выживание в авиакатастрофе.

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