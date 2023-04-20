Введение налога для туристов перенесли как минимум на сентябрь.

Власти Таиланда перенесли запланированое на июнь 2023 года введение туристического сбора в 300 бат (около 9 долларов США) для путешественников, въезающих в страну.

Как пишет портал Pattaya News, Министерство туризма и спорта Таиланда отложило как минимум до сентября введение налога на иностранцев, прибывающих воздушным транспортом, поскольку до сих пор не удалось согласовать механизм разделения пассажиров на иностранных туристов, тайцев и экспатов.

Так, авиакомпании утверждали, что правила должны применяться в равной степени ко всем пассажирам, тогда как Министерство туризма не хочет, чтобы туристический сбор взымался с определенных категорий экспатов и граждан Таиланда.

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Между тем, в Туристической ассоциации Пхукета настаивают, чтобы отсрочка уплаты налога применялась также к наземным и морским прибытиям. Там посоветовали Министерству туризма создать новую организацию, специально занимающуюся взиманием сборов со всех прибывающих из-за рубежа, независимо от вида транспорта, вместо того, чтобы обременять авиакомпании этой задачей.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Таиланда решили временно закрыть доступ на популярный среди туристов остров Кардан, который не так давно возглавил рейтинг World Beach Guide как место с самыми красивыми пляжами. Все ради сохранения экосистемы.

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