Предлагаемый туристический сбор обойдется авиапассажирам примерно в 9 долларов США.

Таиланд планирует начать взимать туристический сбор в размере 300 бат (около 9 долларов США) с июня 2023 года с путешественников, прибывающих в страну на самолетах.

Как пишет The Independent, сбор будет единоразовым и будет взыматься с авиапассажиров по прибытии в страну. Министр туризма страны Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что собранные средства пойдут на помощь туристам, пострадавшим в результате несчастных случаев, а также на развитие туристических направлений.

При этом, по его словам, с иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничный пропуск, сборы взиматься не будут.

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"Взимание сборов с туристов, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения, например, определения того, должна ли сумма сбора быть меньше 300 бат, поскольку средняя продолжительность пребывания таких гостей составляет всего одну-две ночи", – ранее также заявлял министр туризма Таиланда.

Такой шаг был впервые предложен в прошлом году, теперь же профильное министерство окончательно согласовало сумму и метод сбора налога. Предложение о введении дополнительного сбора для туристов с июня 2023 года еще должен утвердить Кабинет министров Таиланда.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Таиланд сначала вернул требование обязательной вакцинации от COVID-19 для иностранніх туристов, опасаясь наплыва туристов из Китая, но потом передумал и вновь отменил его.

В 2022 году в Таиланд прибыло 11,8 миллиона туристов, тогда как до пандемии коронавируса их было около 40 миллионов ежегодно. При этом власти страны ожидают, что в 2023 году эта цифра вырастет примерно до 25 миллионов туристов в год.

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