Популярный среди любителей средиземноморского отдыха испанский остров Майорка 15 июня 2020 года порядка начал принимать первых туристов после карантина. Как проходят первые дни счастливых туристов на Майорке, запечатлил фотосервис Reuters.

Как видно, столпотворений не наблюдается, на пляжах полно свободного места, а обслуживающий персонал соблюдает все необходимые меры безопасности.

В пилотном проекте по возрождению международного туризма в Испании пока смогли поучаствовать только граждане Германии - страны, показавшей один из самых эффективных в мире результатов в борьбе с пандемией COVID-19. Первые 350 немцев прилетели на Майорку 15 июня из Дюссельдорфа и Франкфурта.

План был утвержден правительством Испании после длительных уговоров со стороны правительства Балеарских островов, гостиничного сектора Майорки и основных европейских туроператоров. В результате было дано разрешение на прибытие почти 11 тысячам в течение двух недель, хотя официально испанские границы откроются для граждан всех стран ЕС с 21 июня.

Мальорка (или Майорка) – один из испанских Балеарских островов в Средиземном море. Остров славится своими морскими курортами, укромными бухтами, известняковыми горами, а также римскими и мавританскими архитектурными памятниками. В Пальме, столице Мальорки, можно посетить ночные клубы, королевский дворец Альмудена в мавританском стиле и кафедральный собор Санта-Мария XIII века. Город Польенса известен своими художественными галереями и музыкальным фестивалем, а деревня Форналуч – плантациями цитрусовых поблизости.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 1 июля 2020 года Испания планирует отменить обязательный карантин для туристов .