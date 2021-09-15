Температура воздуха в Одессе сегодня станет немного ниже.

В среду, 15 сентября, погода в Одессе станет более холодной, поскольку курортный город "накроет" антициклон из Арктики "Isgard".

Температура снизится на 3 градуса, вечером может стать облачно, но осадки маловероятны, пишет 048.ua.

По его данным, ожидается слабый ветер переменного направления.

В прогнозе отмечается, что море в Одессе не начнет бушевать. Волны могут быть высотой 0,3 – 0,1 метра.

"…Вода в море стала теплее на 1 градус. Ее температура составляет +20…", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеТуристов в Одессе встретил "суп" из медуз (видео)Погода в Одессе днем 15 сентября прогнозируется ясная, температура может составить +23...+24 градуса.

Вечер ожидается +23...+20, возможна переменная облачность.

В ночное время температура может снизиться до +18…+17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснением.

Во вторник, 14 сентября, ночью в Одессе прогнозировалось +12…+14, а в дневное время – 25…27 градусов тепла, сообщали в Украинском гидрометцентре.

Автор: Екатерина Присяжнюк