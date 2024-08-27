В первую тройку попали пляжи в Мексике, Греции и на Сейшельских островах.

При выборе идеального пляжа для своего следующего отпуска многие туристы в первую очередь обращают внимание на чистоту воды в море или океане. Однако не менее важным для пляжников является и качество песка.

Чтобы облегчить туристам выбор, компания по организации роскошного отдыха CV Villas провела исследование того, где в мире самый белый песок, используя изображения Google Maps с около 200 пляжей и проведя цветовой анализ каждой береговой линии, пишет Time Out.

Оказалось, что самый белый песок на планете стоит искать на пляже Тулум в Мексике – изображения этого пляжа имели самый низкий коэффициент отклонения от чистого белого цвета.

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На втором месте оказался пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах с коэффициентом 4,3, а на третьем месте – пляж Мамари в Греции с коэффициентом 6,5.

Очевидно, что ослепительно белый песок не изолирован в каком-то одном уголке мира – в этот список попали все: от Испании до Кубы, от Таиланда до Шотландии, отмечают эксперты.

20 пляжей мира с самым белым песком

1. Пляж Тулум, Мексика

2. Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова

3. Пляж Мармари, Греция

4. Пляж Тропеа, Италия и Плайя-де-Муро, Испания

6. Кала Плума, Испания

7. Пляж Вальрас, Франция

8. Кала Брандинки, Италия

9. Пляж Стокинг-Айленд, Багамы и пляж Тейлор-Бэй, Теркс и Кайкос

11. Пляж Варадеро, Куба

12. Пунта-Прошутто, Италия

13. Пляж Майя-Бэй, Таиланд

14. Пляж Кармель, США

15. Пляж Бамбу-Айленд, Таиланд

16. Пляж Сиеста-Ки, США

17. Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Италия

18. Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико и пляж Лускентир, Шотландия

20. Грейс-Бэй, Теркс и Кайкос

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь неожиданных стран Европы с замечательными пляжами.

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