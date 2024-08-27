При выборе идеального пляжа для своего следующего отпуска многие туристы в первую очередь обращают внимание на чистоту воды в море или океане. Однако не менее важным для пляжников является и качество песка.
Чтобы облегчить туристам выбор, компания по организации роскошного отдыха CV Villas провела исследование того, где в мире самый белый песок, используя изображения Google Maps с около 200 пляжей и проведя цветовой анализ каждой береговой линии, пишет Time Out.
Оказалось, что самый белый песок на планете стоит искать на пляже Тулум в Мексике – изображения этого пляжа имели самый низкий коэффициент отклонения от чистого белого цвета.
На втором месте оказался пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах с коэффициентом 4,3, а на третьем месте – пляж Мамари в Греции с коэффициентом 6,5.
Очевидно, что ослепительно белый песок не изолирован в каком-то одном уголке мира – в этот список попали все: от Испании до Кубы, от Таиланда до Шотландии, отмечают эксперты.
20 пляжей мира с самым белым песком
1. Пляж Тулум, Мексика
2. Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова
3. Пляж Мармари, Греция
4. Пляж Тропеа, Италия и Плайя-де-Муро, Испания
6. Кала Плума, Испания
7. Пляж Вальрас, Франция
8. Кала Брандинки, Италия
9. Пляж Стокинг-Айленд, Багамы и пляж Тейлор-Бэй, Теркс и Кайкос
11. Пляж Варадеро, Куба
12. Пунта-Прошутто, Италия
13. Пляж Майя-Бэй, Таиланд
14. Пляж Кармель, США
15. Пляж Бамбу-Айленд, Таиланд
16. Пляж Сиеста-Ки, США
17. Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Италия
18. Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико и пляж Лускентир, Шотландия
20. Грейс-Бэй, Теркс и Кайкос
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь неожиданных стран Европы с замечательными пляжами.
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