Эксперт Мэри Новакович посоветовала туристам посетить городок на севере Франции.

Во Франции есть город Амьен, который известен своими замечательными музеями и ресторанами, студенческими барами, уличным искусством, а благодаря сети водных путей, которые протекают через город, он имеет удивительную архитектуру, пишет эксперт по туризму Мэри Новакович для The Independent.

По ее словам, как и многие города на севере Франции, подвергшиеся существенным разрушениям во время двух мировых войн 20 века, Амьен отстроили, поэтому здесь сохранились многие архитектурные памятники, которые выглядят так, как будто их не трогали веками.

Также до 29 декабря в Амьене проходит крупнейшая на севере Франции рождественская ярмарка, которая расположена на главной торговой улице города Труа Кайю.

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"Рыночные палатки также заполняют переулки, ведущие к величественному собору Нотр-Дам 13 века, ночная иллюминация которого является частью рождественских празднований, а затем погружаются в средневековый квартал Сен-Ле и через реку Сомма к набережной Белу, где расположены рестораны", - отметила Новакович.

Мэри рассказала, что приехала в город еще до открытия рождественской ярмарки, однако ее сразу же очаровали ряды разноцветных домиков.

"К двускатным домикам вдоль Рю дю Дон можно добраться отдельными мостами через узкую водную артерию, напоминающую о средневековых водяных мельницах, которые обеспечивали работу ткачей, мельников и красильщиков. Параллельно идет мощеная улица Rue du Hocquet с более живописными домами, некоторые из которых превращены в магазины и кафе", - подчеркнула Новакович.

По словам эксперта, с питанием в Амьене все просто. В частности в ресторане Hyacinthe можно попробовать овощи, выращенные на огородах, а также говядину, свинину и телятину из Пикардии, выращиваемой на солончаках реки Сомма.

"В этом крае сыра и сырных блюд Амьен имеет свое фирменное блюдо - фицель, пикантный блинчик с начинкой из ветчины и грибов, залитый расплавленным сыром и сливочным соусом. Обычно его подают как закуску, поэтому выбирайте второе блюдо с умом", - посоветовала она.

Также в городе есть шоколадная мастерская, которая работает с 1872 года. В частности 31-летний Жан-Батист Тронье, который работает в мастерской, познакомил туристку с макаронс д'Амьен.

"Во Франции существует более 20 видов макарон. Этот создал Жан-Батист, мой пра-пра-пра-прадедушка, и с тех пор мы не меняли рецепт. Конечно, первый ингредиент - это миндаль, который происходит из Валенсии. Известно, что это лучший миндаль в мире", - отметил Тронье.

По словам Новаковича, двоюродной бабушкой Жан-Батиста является Брижит Макрон, жена президента Франции, и они оба родились в Амьене.

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