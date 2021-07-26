Пользователи сети сообщают, что медузы пропали и на косе Пересыпь, и на Арабатской стрелке.

В курортной Кирилловке (Азовское море, Запорожская область) прошло нашествие медуз.

Об этом сообщают пользователи сети.

"Кирилловка сегодня! Медузы ушли. Друзья, наконец-то можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет! И не так жарко, как было!" - отметил в свое Instagram турист Евгеий Гуртовенко.

В комментариях у него поинтересовались, какая ситуация на косе Пересыпь – курортном регионе Кирилловки, на что он ответил: "На Пересыпи не знаю, но думаю, так же как и на Федотовой. Сегодня море просто огонь! Я купался постоянно", - похвастался Гуртовенко.

Об отсутствии медуз на косе Пересыпь сообщили на YouTube-канале "Кирилловка.укр".

Также там показали видео с Арабатской стрелки, на котором видно, что медузы также исчезли с пляжа.

В июле на пляжах Азовского моря наблюдалась настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

Автор: Денис Прядко