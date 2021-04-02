Команда «Мира наизнанку» побывает на нелегальных уличных гонках на ослах, где животные бегут со скоростью автомобиля.

В новой серии экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку. Пакистан», который выйдет 3 апреля в 18:20 на «1+1», стартует цикл выпусков из города Карачи, который по мнению рейтинговых изданий входит в список наиболее опасных мегаполисов планеты.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», Дмитрий Комаров покажет места, недоступные обычному туристу, и события, которые сложно представить в современном мире.

Команде «Мира наизнанку» чудом удалось сохранить кадры из этого города, которые чуть не конфисковали правоохранительные органы. Они войдут в цикл программ о Карачи. И уже завтра, в первом выпуске этого цикла, телезрители увидят закрытое нелегальное мероприятие, куда нельзя даже ходить, не то, что бы снимать. Это экстремальные уличные гонки на ослах, которые бегут со скоростью автомобиля прямо по проезжей части.

В Карачи, бывшей столице Пакистана, живет, по разным данным, от 16 до 40 миллионов человек. Это практически население всей Украины в одном городе. Еще совсем недавно Карачи входил в список наиболее опасных городов планеты. В наше время ситуация изменилась, но спокойным город назвать по-прежнему нельзя. Чтобы показать «изнанку» Карачи, Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву приходилось работать в сопровождении вооруженной охраны и рисковать своей жизнью.

«Мы поедем в те места, куда туристам ехать запрещают, а журналисты могут передвигаться только по специальному разрешению и только в сопровождении охраны. При этом гарантировать безопасность не может никто. Но именно здесь — на окраине Карачи — находится все самое интересное. Мы покажем «изнанку» этого города, который еще не видел украинский телезритель», — говорит Дмитрий Комаров.

Команда проекта попадет на закрытое мероприятие — опасные нелегальные уличные гонки, где вместо спорткаров — ослы. Животных по-особенному готовят к соревнованиям, чтобы они могли разогнаться до невероятных скоростей.

На это событие фактически невозможно попасть иностранцу с камерой — участвовать в нем, а тем более снимать строго запрещено. За это можно попасть за решетку и лишиться всей техники и записей. Место гонок держится в строжайшем секрете и анонсируется всем сторонам только накануне соревнований. Но «Миру наизнанку» удастся не только отыскать место проведения, но и познакомиться с местной суперзвездой, которого называют «легендой улиц». Этот гонщик побеждал в опасных соревнованиях десятки раз и заработал звание чемпиона.

Дмитрий Комаров не только покажет изнутри процесс подготовки к гонкам и сам забег, но и вместе с легендарным чемпионом сам станет участником соревнований, промчавшись на осле по городу со скоростью автомобиля. Эти съемки не прошли гладко для команды проекта. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев столкнулась с полицией и чудом смогли сохранить редкие кадры гонок.

Предыдущие выпуски тревел-шоу « Мир наизнанку. Пакистан»

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Автор: Марина Григоренко