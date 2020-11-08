В авиакомпании аргументируют это продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Авиакомпания МАУ объявила об отмене с 8 ноября рейсов из Львова и Харькова в Тель-Авив.

Об этом сообщает avianews.com.

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Согласно сообщению авиаперевозчика, полеты из Львова прекращены до конца зимней навигации, т.е. до конца марта 2021 года.

Между Харьковом и Израилем самолеты МАУ не будут летать до 5 декабря 2020 года.

«Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19», - пояснили в авиакомпании.

При этом авиаперевозчик намерен продолжить полеты из Киева, Одессы, Днепра в Тель-Авив.

Рейсы из Киева будет выполняться восемь раз в неделю, из Одессы - два раза в неделю, Днепра - один раз в неделю.

После планируемого возобновления рейсов Харьков-Тель-Авив 6 декабря МАУ намерена обслуживать маршрут один раз в неделю.

В настоящее время Украина разрешает въезд пассажирам из Израиля вне зависимости от гражданства, поскольку эта страна сейчас находится в зеленой зоне, 14-дневная самоизоляция по прилету или сдача ПЦР-теста на коронавирус не нужны.

«Въезд же иностранцев в Израиль сейчас запрещен. Исключение делается для иностранцев, проживающих в Израиле, состоящих в браке с гражданами Израиля, проходящих обучение, работающих по контракту или в случаях гуманитарного характера», - добавили в авиакомпании.

Что такое МАУ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Рейсы МАУ

В октябре авиакомпания МАУ скорректировала расписание рейсов на ноябрь. В частности, компания отложила начало выполнения рейсов Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев и Киев - Прага - Киев до 27 ноября 2020 года.

Также авиакомпания приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года.

6 ноября 2020 года МАУ анонсировала отмену рейсов из Львова и Харькова в Израиль.

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Автор: Тамара Отовская