Стоимость перелетов всегда определяется рынком, то есть количеством пассажиров, спросом и предложением.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не ожидает значительного роста цен на авиабилеты в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину, что повлекло отзыв страховщиками ряда самолетов из Украины и отмену рейсов несколькими иностранными авиаперевозчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил генеральный директор компании Евгений Дыхне.

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"Одним из существенных условий по изменению страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов. Однако стоимость перелетов всегда определяется рынком, то есть количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет, на мой взгляд. По крайней мере, у нас в компании такая позиция", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, также министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге 21 февраля сообщил, что, несмотря на информационное напряжение из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск, Украина сохраняет авиасообщение со всеми ключевыми городами Европы.

В то же время представители украинских авиакомпаний заверили, что не будут существенно менять планы своей деятельности.

Напомним, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.