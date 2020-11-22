За $260 пассажир может получить в свое распоряжение от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально.

Немецкая авиакомпания Lufthansa начала тестировать продажу спальных мест в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах.

Об этом сообщает Аvianews.com.

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Пока новый продукт Sleeper’s row (спальный ряд) доступен только с середины ноября до середины декабря 2020 года на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу и Сан-Паулу-Франкфурт.

За $260 пассажир может получить в свое распоряжение от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально. Для большего комфорта бортпроводники выдадут спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.

Заказать спальный ряд можно только в аэропорту — на стойке регистрации или непосредственно у выхода на посадку.

Появление новой услуги, вероятно, связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19. Соответственно, продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получить дополнительный доход.

Несколько лет назад похожую услугу ввели авиакомпании Air New Zealand под названием Economy Skycouch и Air Astana — «спальный эконом». При этом Air New Zealand выделяет для пассажиров специальные ряды, в которых можно увеличить ширину кресел для более комфортного расположения лежа.

Lufthansa

Lufthansa - крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы, как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.

Отмена штрафов

21 ноября 2020 года авиакомпания Ryanair временно отменила штрафы за изменение для новых бронирований. Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 года включительно.

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Автор: УНИАН