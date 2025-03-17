Живописную страну Центральной Америки признали самой дружелюбной к экспатам

Хуже всего иностранцам адаптироваться к жизни в Кувейте, Норвегии и Германии.

Коста-Рику признали самой дружелюбной в мире по отношению к экспатам по итогам 2024 года. Именно в этой стране Центральной Америки, по мнению аналитиков, приезжим легче всего адаптироваться.

При составлении свежего рейтинга от гида для экспатов InterNations учитывались такие три основные показателя, как "поиск друзей", "культура и приветствие" и "местное дружелюбие". Всего оценивались 53 страны мира.

"Коста-Рика – бесспорный победитель Индекса легкости обустройства 2024 года. Страна занимает 1-е место по двум из трех подкатегорий и входит в первую десятку по всем факторам индекса", – отмечают авторы исследования.

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В частности, экспаты чувствуют себя в Коста-Рике очень желанными гостями (88% против 63% в мире) и как дома (83% против 58%). Они также говорят, что им легко привыкнуть к местной культуре: более трети (35%) полностью согласны с этим утверждением по сравнению с 21% во всем мире. Кроме того, они оценивают местное население как самое дружелюбное в мире. Фактически, девять из десяти (90%) положительно оценивают общую дружелюбность местных жителей (против 63% в мире) и дружелюбие по отношению к иностранным резидентам (против 61% в мире).

При этом у большей части экспатов в Коста-Рике есть собственная сеть поддержки (71% против 55% в мире) и полноценная социальная жизнь (67% против 52%). Почти трое из пяти (58%) согласны с тем, что в стране легко найти местных друзей, что на 20 процентных пунктов выше среднего мирового показателя в 38%. Лишь 26% опрошенных отметили, что круг их друзей составляют в основном другие экспаты (против 37% в мире).

При этом второе место в рейтинге досталось Мексике (Северная Америка), а третье – Филиппинам (Юго-Восточная Азия). Единственая европейская страна в первой десятке – Греция, у которой десятое место.

Десять лучших стран мира для экспатов

Коста-Рика Мексика Филиппины Индонезия Бразилия Таиланд Панама Колумбия Кения Греция

А вот худшей страной для экспатов признали Кувейт, который стабильно оказывается в десятке худших рейтинга с момента его основания в 2014 году. Только около четверти экспатов в Кувейте (26%) чувствуют себя там желанными гостями (по сравнению с 63% в мире), тогда как около половины не чувствуют себя в стране как дома (49% против 23% в мире) и говорят, что им трудно привыкнуть к местной культуре (47% против 21% в мире). Экспаты ставят Кувейт на последнее место по уровню дружелюбия со стороны местных жителей (53-е место), тогда как лишь менее четверти (22%) довольны своей социальной жизнью там (по сравнению с 52% в мире). И хотя 57% респондентов в Кувейте говорят, что они живут там уже пять лет или больше (по сравнению с 48% в мире), большинство (53%) по-прежнему дружат только с другими экспатами (по сравнению с 37% в мире).

Также в тройке самых сложных для адаптации стран мира оказались Норвегия и Германия, поскольку местные жители не спешат признавать своими экспатов даже тогда, когда они идеально знают местные языки.

Десять худших стран мира для экспатов

Кувейт Норвегия Германия Финляндия Австрия Швеция Чехия Швейцария Дания Венгрия

Как сообщал УНИАН, ранее исследование InterNations также установило самые дешевые и самые дорогие страны для переезда в 2024 году.

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