Живописную страну Центральной Америки признали самой дружелюбной к экспатам

Коста-Рику признали самой дружелюбной в мире по отношению к экспатам по итогам 2024 года. Именно в этой стране Центральной Америки, по мнению аналитиков, приезжим легче всего адаптироваться.
При составлении свежего рейтинга от гида для экспатов InterNations учитывались такие три основные показателя, как "поиск друзей", "культура и приветствие" и "местное дружелюбие". Всего оценивались 53 страны мира.
"Коста-Рика – бесспорный победитель Индекса легкости обустройства 2024 года. Страна занимает 1-е место по двум из трех подкатегорий и входит в первую десятку по всем факторам индекса", – отмечают авторы исследования.
В частности, экспаты чувствуют себя в Коста-Рике очень желанными гостями (88% против 63% в мире) и как дома (83% против 58%). Они также говорят, что им легко привыкнуть к местной культуре: более трети (35%) полностью согласны с этим утверждением по сравнению с 21% во всем мире. Кроме того, они оценивают местное население как самое дружелюбное в мире. Фактически, девять из десяти (90%) положительно оценивают общую дружелюбность местных жителей (против 63% в мире) и дружелюбие по отношению к иностранным резидентам (против 61% в мире).
При этом у большей части экспатов в Коста-Рике есть собственная сеть поддержки (71% против 55% в мире) и полноценная социальная жизнь (67% против 52%). Почти трое из пяти (58%) согласны с тем, что в стране легко найти местных друзей, что на 20 процентных пунктов выше среднего мирового показателя в 38%. Лишь 26% опрошенных отметили, что круг их друзей составляют в основном другие экспаты (против 37% в мире).
При этом второе место в рейтинге досталось Мексике (Северная Америка), а третье – Филиппинам (Юго-Восточная Азия). Единственая европейская страна в первой десятке – Греция, у которой десятое место.
Десять лучших стран мира для экспатов
- Коста-Рика
- Мексика
- Филиппины
- Индонезия
- Бразилия
- Таиланд
- Панама
- Колумбия
- Кения
- Греция
А вот худшей страной для экспатов признали Кувейт, который стабильно оказывается в десятке худших рейтинга с момента его основания в 2014 году. Только около четверти экспатов в Кувейте (26%) чувствуют себя там желанными гостями (по сравнению с 63% в мире), тогда как около половины не чувствуют себя в стране как дома (49% против 23% в мире) и говорят, что им трудно привыкнуть к местной культуре (47% против 21% в мире). Экспаты ставят Кувейт на последнее место по уровню дружелюбия со стороны местных жителей (53-е место), тогда как лишь менее четверти (22%) довольны своей социальной жизнью там (по сравнению с 52% в мире). И хотя 57% респондентов в Кувейте говорят, что они живут там уже пять лет или больше (по сравнению с 48% в мире), большинство (53%) по-прежнему дружат только с другими экспатами (по сравнению с 37% в мире).
Также в тройке самых сложных для адаптации стран мира оказались Норвегия и Германия, поскольку местные жители не спешат признавать своими экспатов даже тогда, когда они идеально знают местные языки.
Десять худших стран мира для экспатов
- Кувейт
- Норвегия
- Германия
- Финляндия
- Австрия
- Швеция
- Чехия
- Швейцария
- Дания
- Венгрия
Как сообщал УНИАН, ранее исследование InterNations также установило самые дешевые и самые дорогие страны для переезда в 2024 году.
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