Зимний шоппинг в Европе: когда и где искать самые «аппетитные» рождественские скидки

Традиционно в Европе рождественский период стартует уже с конца ноября, и именно этот период у многих туристов ассоциируется с «аппетитными» скидками. УНИАН.Туризм уже писал ранее о том, когда лучше всего поехать в Европу на Рождество и какие важные моменты обязательно стоит учесть, чтобы не испортить себе праздник. Теперь же мы остановимся подробнее на рождественском шоппинге в разных европейских странах.

Золотые правила шоппинга в Европе

Главное, на что стоит обратить внимание – на самом деле пик зимних распродаж в Европе выпадает совсем не на предрождественский период, а на время после Нового года. При этом в разных странах графики распродаж могут отличаться. Так, если в Германии зимние скидки стартуют еще с конца ноября, то в большинстве других стран Европы – уже ближе к кануну Рождества 24 декабря, а то и вовсе в начале января.

Во многих европейских странах, и даже в их отдельных регионах, период скидок закреплен на законодательном уровне, а потому проходят они в четко отведенное время и длятся столько, сколько положено. В большинстве европейских стран действуют две волны сезонных распродаж – летние в июле-августе и зимние в январе-феврале, хотя иногда попадаются и межсезонные, поскромнее.

Разумеется, нельзя пренебрегать одним простым правилом: если настроены во время своего визита в тот или иной город заняться шоппингом, не поленитесь провести небольшое исследование. Узнайте, где сосредоточено самое большое количество интересующих вас магазинов, а также время их работы. Ведь украинского человека, привыкшего шоппиться до 22:00 в центре Киева, могут ждать «сюрпризы».

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Лучше планировать свой шоппинг на будние дни, ведь во многих странах по воскресеньям все магазины закрыты, но и по будним закрываются они довольно рано. Так что для местных жителей единственной возможностью отправиться за покупками является суббота, а потому в этот день торговые центры и магазины забиты под завязку.

TaxFree в Европе, или как сэкономить на шоппинге

Еще одно важное напутствие шоппинг-туристам – обращайте внимание на наличие табличек Tax Refund в магазинах, ведь это поможет вам сэкономить деньги. Дело в том, что при вылете из многих стран Европы иностранные граждане имеют право получить возврат НДС. Для каждой страны он разный – от 7 до 22% от суммы покупки, а иногда бывают ограничения на сумму возврата. В некоторых странах обращают внимание на то, чтобы количество товаров не превышало «личные потребности». То есть если вы, допустим, везете два огромных чемодана с новыми вещами и хотите за все это получить возврат НДС, таможенники могут посчитать это подозрительным.

Чтобы воспользоваться Tax Free, необходимо попросить у кассира при оплате товара специальный чек (иногда он выдается автоматически), а потом в аэропорту предъявить его таможенной службе. Нужно быть готовым к тому, что при оформлении у вас могут попросить продемонстрировать товар. А потому лучше сохранять оригинальную упаковку и не отрезать ярлыки раньше времени. К слову, чеки лучше сохранять и на дорогую сувенирную продукцию. Например, если вы везете чешский хрусталь, у вас могут попросить доказательства, что это не антиквариат.

После того, как вам выпишут специальную квитанцию, нужно обратиться в специальный офис в аэропорту уже непосредственно за возвратными деньгами. Однако если вы вылетаете лоукостером из небольшого аэропорта, там может не быть такого офиса. А потому, получить деньги можно будет, отправив письмо с необходимыми реквизитами в почтовый ящик в аэропорту или же получить их в уполномоченном банке в своем городе (но с этим могут быть проблемы, ведь такие отделения далеко не везде есть).

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Кроме того, советуем заранее ознакомиться с правилами Tax Free в той стране, куда вы планируете отправиться на шоппинг, а также с условиями оформления в аэропорту, из которого вы летите домой. Вообще, золотое правило любого туриста, желающего сэкономить: всегда предварительно проводить «исследования» интересующих вас моментов поездки. Благо, возможности Интернета в наше время позволяют быстро найти любую информацию.

Германия

Немцы первыми в Европе открывают сезон зимних распродаж. Как правило, он совпадает с началом Адвента - предпраздничного периода у католиков и протестантов, символизирующего подготовку к Рождеству. В 2018 году это 2 декабря, и именно с этого дня рождественская атмосфера окончательно заполнит немецкие улицы – ярмарки начнут работать на полную, а в магазинах стартуют зимние распродажи.

Многие магазины и торговые центры в период Адвента в Германии работают дольше, чем обычно, а иногда даже по воскресеньям. Для немцев это довольно нетипично, ведь, зачастую, после 7 вечера там вряд ли удается отправиться на шоппинг. Но ради предрождественских покупок там готовы сделать исключения. Таким образом, у местных жителей появляется возможность отправиться после работы на поиски подарков или просто за покупками - качественной одеждой, бытовой техникой либо товарами для дома.

Впрочем, на большие скидки в этот период все же рассчитывать не стоит. Как правило, они достигают лишь 20% и далеко не на все торговые марки, тогда как настоящие зимние распродажи в Германии проходят одновременно со всей Европой – в январе.

Максимально выгодные зимние скидки - Der Winterschlussverkauf - в немецких магазинах проходят две недели: в последнюю неделю января и первую февраля. Тогда, если повезет, можно отхватить скидки и под 90% на вещи из летних и межсезонных коллекций. Есть здесь и минус: так как скидки в Германии начинаются довольно рано, до периода официальных распродаж самые привлекательные товары могут «не дожить», а шоппинг может превратиться в безумную охоту, на которую придется потратить немало времени.

Разумеется, главные распродажи в Германии проходят в крупных городах и финансовых центрах – Берлин, Мюнхен, Франкфурт, а также целый ряд крупных городов самой густонаселенной земли страны Северный Рейн-Вестфалия – Дюссельдорф, Кельн, Дортмунд. При этом каждый регион и даже город имеет свои особенности – как по направленности товаров, так и по времени работы.

Берлин – самый яркий, мультикультурный и «творческий» город страны, а потому и товары здесь в магазинах можно подобрать очень необычные. Главной точкой для шоппинг-туристов здесь считается улица Friedrichstrasse – она тянется целых 3300 метров и охватывает сразу два района: Митте и Кройцберг. Именно здесь сосредоточено самое больше количество торговых центров и магазинов в городе. И если в центральной части преобладают торговые центры с более привычными марками, то поближе к Кройцбергу, самому хипстерскому району города, можно встретить много магазинчиков с весьма необычными товарами.

Мюнхен - главный город самой богатой земли страны, Баварии, разумеется, удивляет туристов множеством шикарных бутиков и ювелирных магазинов, сосредоточенных на улице Maximilianstrasse. Здесь же расположены самые дорогие отели и рестораны города. И даже если вы не планируете делать здесь покупки, по этой улице обязательно стоит прогуляться, ведь она известна еще и архитектурой – театрами, музеями, дворцами.

Разумеется, это не значит, что более демократичных марок в Мюнхене не найти. Стоит лишь отправиться на Kaufingerstraße, плавно переходящую в Neuhauser Straße, где есть немало магазинов бюджетных марок и лавок с качественной и недорогой одеждой. К слову, эти две улицы соединяются с упомянутой выше элитной Maximilianstrasse, так что шоппиться в Мюнхене довольно удобно.

И какой же шоппинг в Баварии без покупки традиционных нарядов – дирндль для девушек и ледерхозе для парней? В Мюнхене они продаются на каждом углу, однако если надумаете обзавестись таким сувениром, стоит уделить поискам «того самого» как можно больше времени, чтобы не переплатить лишнего и найти действительно качественный товар.

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Другим популярным баварским городом для шоппинга является Нюрнберг. Он поменьше Мюнхена и попроще. Потому здесь можно неплохо скупиться, но с меньшими толпами. Конечно, если вы не надумаете приехать в Нюрнберг в декабре, когда в городе проходит самая известная рождественская ярмарка Германии Christkindlesmarkt, куда съезжаются туристы со всего мира. Большинство магазинов и торговых центров здесь сосредоточены в Старом городе, где сориентироваться довольно легко.

Еще одним крупным шоппинг-центром Германии является Франкфурт-на-Майне. Это мировой «альфа-город», то есть центр коммерции, культуры, образования и туризма. А потому неудивительно, что и для шоппинга здесь созданы наилучшие возможности.

Если у вас не так много времени во Франкфурте, стоит нацелиться на покупки в крупнейших торговых центрах в центре города. В первую очередь, это Galeria Kaufhof Frankfurt An der Hauptwache на одноименной площади. Как правило, открывается он в 9:30 и работает до 20:00 или 21:00, в зависимости от дня недели. К слову, Galeria Kaufhof – это одна из двух популярных сетей торговых центров (наряду с Karstadt), расположенных по всей Германии.

От Hauptwache можно направиться в сторону площади Konstablerwache по улице Zeil, которую еще называют Shopping Promenade, где собрано множество магазинов, в том числе демократичных торговых марок. Если двинуться от Hauptwache по Schillerstrasse, то можно также наткнуться на большое количество полезных магазинов.

Впрочем, для настоящих шоппоголиков самым «лакомым» местом для покупок является совсем не сам Франкфурт, а так называемая Wertheim Village – одна из «торговых деревень» сети The Bicester Village Shopping Collection® в Европе, где расположены более 100 роскошных бутиков, предлагающих товары со скидкой до 60% от рекомендуемой розничной цены в течение всего года. Находится она в 90 километрах от Франкфурта, в 130 километрах от Нюрнберга и всего в 30 км от Вюрцбурга.

Добираться в деревеньку все же удобнее именно из Франкфурта, ведь от местного железнодорожного вокзала раз в день сюда ходит специальный автобус Shopping Express по цене 10 евро в одну сторону. С расписанием лучше ознакомиться заранее, забронировав билет. Открыта для покупателей Wertheim Village с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, по субботам – до 23:00, воскресенье – выходной день.

Отлично для шоппинга в Германии подходит густонаселенная земля Северный Рейн-Вестфалия. Ее от других земель отличает то, что здесь много приблизительно равных по размеру и значению городов – Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Бохум, Бонн, плюс город-миллионник Кельн. Так что возможностей для шоппинга, в том числе бюджетного, здесь более, чем достаточно.

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Как ни странно, излюбленным местом для шоппинга здесь является довольно неприметный для туризма город Дортмунд, известный, в первую очередь, благодаря местному футбольному клубу. В центре города, всего в 150 метрах друг от друга, расположены сразу два крупных торговых центра - Galeria Kaufhof Dortmund и Thier-Galerie Dortmund. Оба предлагают покупателям широкий выбор одежды, аксессуаров, товаров для дома и прочего в различных ценовых категориях – от бюджетных марок до известных брендов. Работают они с понедельника по субботу, однако в период с 23 ноября по 29 декабря продлевают работу на 1-2 часа (до 21:00 – 22:00 вместо привычных 20:00), а также открывают двери для покупателей с 13:00 до 18:00 в воскресенье, 2 декабря, ради так называемого Verkaufsoffener Sonntag. В этом же районе целый ряд центральных улиц усеян отдельными магазинами всевозможной направленности.

Излюбленным местом для покупок у немецкой молодежи является Дюссельдорф, где сосредоточено огромное количество магазинов с актуальной, но недорогой одеждой. Тогда как ценители элитного шоппинга могут отправиться на знаменитую Konigsallee, где располагаются магазины брендов подороже.

В Кельне же лучше всего идти за покупками в торговый центр сети Galeria Kaufhof Cologne на Hohe Straße, расположенного всего в 650 метрах от Кельнского собора. В 700 метрах от первого торгового центра есть еще один - Neumarkt Galerie Köln, рядом с которым можно найти большой магазин сети Primark. В этой части города расположено довольно много отдельных магазинчиков, потому можно просто перемещаться из пункта А в пункт Б, любоваться архитектурой и забегать на шоппинг.

Если подытожить, для украинского шоппинг-туриста Германия является одной из самых удобных стран. Во-первых, добраться из Украины туда легко и недорого, ведь именно в Германию летают больше всего рейсов лоукостеров. Во-вторых, период скидок здесь самый продолжительный и начинается он рано, так что можно успеть выгодно скупиться до новогодних праздников. В-третьих, в Германии шоппинг не ограничивается каким-то конкретным городом или регионом. В-четвертых, не забываем о знаменитом немецком качестве. И речь идет не только о производимых в стране товарах, но и продукции от иностранных брендов, к которым местные покупатели предъявляют высокие требования. Плюс в Германии действительно большой выбор товаров хорошего качества по невысоким ценам, так как немцы не привыкли тратить слишком много.

Италия

Италия считается едва ли не самой посещаемой страной именно ради шоппинга, ведь мода здесь - отдельный культурный феномен. Итальянскую моду по праву называют образцом женственности, элегантности и стиля, да и качество здесь традиционно высокое. Не удивительно, что все модники мира съезжаются сюда обновить гардероб, и не только в сезон распродаж. Особо ценят Италию ценители роскошных дорогих брендов.

Как и в большинстве европейских стран, в Италии две больших волны скидок – летом с начала июля до середины августа и зимой с начала января до середины февраля. Период скидок здесь регулируется на законодательном уровне и длится по 60 дней в каждый сезон. Начало распродаж может колебаться в зависимости от региона, но несущественно – зимой это, как правило, первый понедельник или первая суббота января.

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Скидки в Италии принято увеличивать волнами – сначала это около 15-20%, а ближе к финалу может быть и все 80%. Особенностью итальянских распродаж является то, что магазины делают скидки не сразу на весь ассортимент, а периодически «подкладывают» акционный товар. Потому, даже под конец распродаж, на полках могут остаться неплохие вещи по выгодным ценам. В то же время, в итальянских распродажах чаще участвуют магазин класса масс-маркет и небольшие частные, тогда как элитные бутики могут предложить лишь небольшие скидки, а то и вовсе от них отказаться. Магазины дорогих брендов в Италии, как правило, больше ориентированы на специальные акции для постоянных клиентов, а нераспроданные товары предпочитают отправлять сразу в аутлеты.

К слову, Италия славится своими аутлетами на весь мир, ведь здесь запросто можно приобрести товары от ведущих дизайнерских брендов со скидками 50-70%. При этом, ассортимент в них - невероятно богатый. Расположены они на окраинах крупных городов и добираться до них лучше всего на машине. В Италии такие аутлеты на деле являются целыми туристическими городками. А потому, в перерывах между покупками, всегда можно прогуляться по уютным бульварам, перекусить в ресторанчиках или расслабиться в зонах отдыха. Работают итальянские аутлеты все семь дней в неделю с 10:00 до 20:00. Но, учитывая большой интерес туристов, места на шаттлы до них лучше бронировать заранее.

Один из самых крупных аутлетов Европы Serravalle Designer Outlet расположен в 55 километрах от Генуи и 110 километрах от Милана. Здесь для посетителей открыты более 150 магазинов, в том числе брендов категории люкс. Четыре раза в день из Милана сюда ходят специальные автобусы, стоимость взрослого билета в обе стороны - 20 евро.

Еще одной меккой для модников является Fidenza Village в 25 километрах от Пармы и в 120 километрах от Милана и Болоньи. Здесь собраны товары более чем 120 роскошных брендов, где можно скупиться с самыми «аппетитными» скидками. Ежедневно трижды из центра Милана в деревню отправляется Shopping Express по цене 20 евро в обе стороны.

Для туристов, запланировавших свою поездку в Рим, интересным будет Castel Romano Designer Outlet, расположенный всего в 25 километрах от итальянской столицы. Покупателям здесь доступны около 150 брендов. Из центра Рима сюда несколько раз в день ходит специальный автобус, стоимость билета в обе стороны - 15 евро. К слову, до побережья Тирренского моря от торгового центра всего около 10 километров, а потому если время позволяет, можно заглянуть на местный пляж – расслабиться и полюбоваться живописными видами.

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Пожалуй, самым изысканным аутлетом Италии является Noventa Di Piave Designer Outlet в 40 километрах от Венеции. Выглядит он как настоящий европейский туристический городок с уютными улочками, ухоженными домиками и декоративной подсветкой, а сами помещения аутлета украшены мозаиками и фресками в венецианском стиле. Здесь для шоппоголиков собраны лучшие дизайнерские бренды. Добраться сюда можно на специальном шаттле дважды в день из Венеции по цене 8 евро в одну сторону, 15 евро в две стороны.

Вся Италия считается идеальной для шоппинга, потому сложно выделять какой-то конкретный город как обязательный пункт назначения. В каждом более-менее крупном итальянском городе есть целые улицы с шикарными бутиками или торговыми центрами, где каждый найдет себе что-то по душе. Если вы нацелены на одежду класса люкс, однозначно стоит ехать в одну из столиц мировой моды Милан. За дизайнерскими вещами, лимитированными коллекциями и чем-то уникальным лучше отправляться в Рим. Сюда же чаще всего едут за мехами и кожей. А вот от шоппинга в Венеции туристам рекомендуют отказаться, ведь здесь все рассчитано именно на приезжих, а потому цены могут быть на порядок выше, чем в среднем по стране. Аналогичная ситуация с Флоренцией, где хоть и довольно неплохой выбор дизайнерских бутиков и магазинов демократичных марок, однако и цены повыше, чем в других местах.

Тем же, кто настроен на бюджетный шоппинг в Италии, лучше остановить выбор на городах менее популярных. В стране действует простое правило: чем больше туристов, тем выше цены. А потому в той же Болонье, Римини или Генуе цены будут несколько ниже, а предложений от более демократичных марок будет намного больше.

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Шоппинг в Италии не стоит ограничивать одеждой и обувью. Здесь довольно неплохой выбор украшений, очков, часов и других аксессуаров. А еще обязательный пункт для покупок в Италии – еда и напитки, ведь местная кухня и виноделие не нуждаются в отдельном представлении. Чаще всего отсюда везут знаменитые итальянские вина, которые продаются абсолютно везде. Однако рекомендуется покупать их в регионе производства и в специальных энотеках, то есть хранилищах вин, разлитых в бутылки. Традиционно на севере страны производят вина подороже, на юге – подешевле. Также из Италии принято возить сыры (пармезан, моцарелла, горгонзола и другие), салями, вяленный свиной окорок прошутто, сыровяленую говядину брезаолу, анчоусы, каперсы, оливки, соус песто, пасту, мед, кофе, печенье «кантуччи», граппу, ликер лимончелло и многое другое.

Если подытожить, Италия считается одной из самых модных стран мира, потому и шоппинг здесь весьма плодотворный. Во-вторых, сама Италия с туристической точки зрения невероятно привлекательна. Здесь есть и море, и прекрасная природа, и богатая история, и потрясающая архитектура, и множество музеев и событий. В-третьих, добираться до Италии из Украины довольно легко, ведь туда летают немало лоукост-авиарейсов. Однако есть и существенный минус: все это привлекает огромное количество туристов. А потому нужно быть готовым к столпотворениям, огромным очередям и высоким ценам на сопутствующие расходы. Кроме того, стоит учесть, что итальянцы любят отдохнуть, а потому и магазины у них не работают до упора – как правило, максимум, до 19:00. Исключениями могут стать, разве что, крупные торговые центры. Воскресенье в итальянских магазинах практически всегда выходной, да и в субботу многие магазинчики могут закрываться пораньше. Не стоит забывать и о довольно большом обеденном перерыве, который в Италии обычно начинается в 13:00 и длится до 15:00, а то и 16:00.

Чехия

Довольно популярным среди украинских туристов является шоппинг в Чехии, и, главным образом, в ее столице Праге. Исторически сложилось, что украинцы активно путешествуют в эту страну, а потому не упускают возможности совместить приятное с полезным: полюбоваться историческими достопримечательностями, выпить вкусного пива, а попутно закупиться дешевой, но качественной одеждой. Ведь цены в чешских магазинах часто несколько ниже, чем в европейских странах побогаче, но по качеству товары лучше, чем в магазинах аналогичных сетей в Украине.

Большим плюсом является то, что в чешских магазинах действуют сразу четыре волны распродаж: к традиционным зимним и летним добавляются еще и межсезонные. Зимние и летние распродажи здесь длятся до 1,5 месяцев, а межсезонные по месяцу. Самыми крупными являются зимние распродажи. Стартуют они, как правило, после Рождества, и многие вещи в этот период дешевеют на 50-70%. Но, так как четко установленного периода распродаж в Чехии нет, иногда скидки могут начаться и с середины декабря. Чтоб угадать наверняка, можно смело ехать в Чехию на новогодние или рождественские праздники. Преимуществом для наших туристов станет то, что в европейских странах к 6-7 января уже все возвращаются к работе, а потому толп иностранных туристов и местных шоппоголиков в здешних магазинах уже не будет.

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В последние годы в Праге появилось немало крупных торговых центров, где под одной крышей собираются магазины различных брендов – сейчас их по всему городу больше десятка. Хватает и отдельных магазинов – как известных брендов, так и товаров местных производителей, которые также хорошо ценятся туристами. Многие из них расположены недалеко от центра, а потому можно совместить прогулку по историческим достопримечательностям и шоппинг.

Так, всего в 700 метрах от центральной площади Праги и знаменитых Пражских курант находится крупный торговый центр Palladium. Здесь собраны практически все основные масс-маркетинговые бренды, а также рестораны и кафе. Работает ТЦ ежедневно с 9:00 до 22:00 (в воскресенье – до 21:00).

Менее чем в 3 километрах от Старого города Праги, на другом берегу реки Влтава, находится торговый центр Obchodní centrum Nový Smíchov. Помимо множества магазинов и кафе, здесь есть кинотеатр и другие развлечения. Основная часть магазинов открыта ежедневно с 9:00 до 21:00, тогда как рестораны и кинотеатр работают дольше.

Есть в Праге и самый крупный аутлет-центр страны Fashion Arena Outlet. Здесь под одной крышей собраны около сотни брендов, как демократичных, так и люксовых, а скидки действуют круглый год. Как и большинство аутлетов, находится он на окраине города – в 10 километрах от исторического центра Праги. Если добираться туда на общественном транспорте, то лучше всего доехать на метро до станции Depo Hostivar, это конечная линии А. Оттуда два раза в час ходят бесплатные автобусы до торгового центра.

И хотя Прага больше подходит для экономного шоппинга, любители дорогих брендов тут тоже смогут найти себе товары по вкусу. Для этих целей в самом центре Праги есть улица Pařížská, идущая прямо от Старой площади. Здесь собрано немало элитных брендов в духе Dior, Gucci и прочих. Разумеется, до признанных столиц мировой моды в этом плане Праге далековато, однако и цены часто бывают ниже, чем в среднем по Европе на аналогичные бренды.

Впрочем, необязательно ограничивать свой шоппинг в Чехии одной Прагой. Также неплохо можно закупиться в магазинах популярного чешского курорта Карловы Вары, где выбор весьма неплохой: здесь есть и дизайнерские вещи, и магазины с молодежной одеждой, и товары местных производителей.

Большинство магазинов, а также отелей и заведений питания, в Карловых Варах сосредоточены в центре города – это улицы Zahradní, Mlýnské nábřeží и Tržiště, а также смежные с ними.

Есть в Карловых Варах и несколько больших торговых центров и гипермаркетов. Например, по адресу Karla IV в самом центре города находится ТЦ Atrium, где можно найти одежду, обувь, аксессуары, товары для дома, сувениры и многое другое. Это один из самых крупных торговых центров города. В западном направлении, чуть подальше от центра, находятся сразу три больших торговых центра: Varyada по адресу Kapitána Jaroše 375/31 в 3 километрах от центра, Fontána по адресу Chebská 370 в 5 километрах от центра и Globus по адресу Obchodní 30 в 6,5 километрах от центра. Работают они ежедневно, как правило, с 9:00 до 21:00.

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Поскольку Карловы Вары - это место для курортного отдыха, предусматривающего неспешные прогулки по живописным пешеходным маршрутам, в городе много магазинов с качественной и удобной спортивной одеждой и обувью от чешских, а также немецких и австрийских производителей.

Чехия также славится сувенирами с национальным колоритом – это всевозможные фарфоровые изделия (в том числе специальные чашечки для питья лечебной воды), хрусталь и, разумеется, легендарный ликер «Бехеровка», который производят именно в Карловых Варах.

Стоит отметить, что в других чешских городах, поменьше, основной упор шопперы делают не на брендовую одежду, а на товары с местным колоритом и сувениры. Крупные торговые центры там тоже встречаются, однако они не на первом месте.

Если подытожить, Чехия идеально подходит как место для шоппинга для тех туристов, которые хотят скупиться максимально бюджетно и не особо гонятся за брендами. Во-первых, Чехия страна относительно бюджетная по сравнению с другими европейскими странами, а потому здесь удастся сэкономить не только на покупках, но и на размещении, еде и других сопутствующих расходах. Во-вторых, Чехия уже давно считается одним из самых популярных направлений для украинского туриста, а потому все здесь уже давно налажено, в том числе под наши потребности, – вариантов добраться до Чехии из Украины более, чем достаточно, есть немало бюджетных туров, да и на месте языковая проблема не будет стоять слишком остро. В-третьих, шоппинг не является основным туристическим направлением для Чехии, а потому здесь можно будет избежать больших очередей в магазинах и много хороших товаров могут долежать до финальной части распродаж. По этой же причине цены в чешских магазинах не накручены. В-четвертых, сама Чехия интересна с туристической точки зрения, так что запросто можно уместить в праздничную поездку на 4-5 дней экскурсии и шоппинг.

И еще немного о шоппинге в разных странах Европы

Безусловно, перечисленными тремя странами планы по шоппингу в Европе не ограничиваются. Италию можно заменить Францией или Испанией, Германию – Австрией или Нидерландами, а Чехию – Польшей или Венгрией. Также можно отправиться за скидками в Грецию – они там довольно высокие, а туристов зимой не очень много, учитывая, что основным для страны является пляжный летний отдых.

Безусловно, отдельной меккой для шоппинг-туристов является Великобритания, а особенно – Лондон. Среди основных преимуществ – здесь представлены все топ-бренды, большой выбор эксклюзивных вещей и есть немало крупных торговых центров, где, если позволяют возможности и желание, даже можно остановиться переночевать. Скидки здесь стартуют с 9:00 26 декабря и длятся ровно месяц, с каждой неделей постепенно увеличиваясь, а под конец достигая 70%. Тем не менее, учитывая большой ажиотаж, лучше отправляться за покупками в местные магазины в самом начале распродаж, если вы настроены купить по скидке действительно качественные и эксклюзивные вещи. Ведь нередко бывает так, что очереди перед местными магазинами собираются уже к 9:00 26 декабря. Однако здесь есть загвоздка для украинского туриста – сравнительная дороговизна поездки и сложность получения британской визы.

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Шоппинг за границей продолжает оставаться довольно популярным для украинцев даже спустя почти 30 лет после распада Советского Союза. И хотя сейчас в Украине немало магазинов известных брендов, демократичных марок и с качественной одеждой местных производителей, многие, по старинке, стремятся за покупками в Европу, мол, там дешевле, качественнее и выбор лучше. Однако стоит помнить, что вряд ли сегодня есть смысл отправляться в Европу сугубо за покупками. А вот совместить шоппинг с поездкой в отпуск или на праздник – очень даже неплохая идея.

Хорошего вам отдыха и удачных покупок!

Марина Григоренко