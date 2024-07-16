Помимо Европы, Средиземное море омывает популярные туристические страны Африки и Азии.

Большинству туристов, планирующих отдых на побережье Средиземного моря, в первую очередь приходят страны Европы. Однако также это море омывает берега и других стран, от Африки до Азии, пляжный отдых в которых может быть отличной идеей.

Издание Travel Off Path назвало четыре неевропейские страны Средиземноморья, отдых в которых будет ничем не хуже, чем, например, в Греции или Италии, но, к тому же, обойдется в разы дешевле.

1. Марокко. Это самое западное из государств Северной Африки, береговые линии которого простираются как вдоль Атлантического океана, так и Средиземного моря. И хотя последняя гораздо короче (около 511 километров против 3 тысяч километров), это все равно довольно обширное побережье, заполненное причудливыми рыбацкими деревушками и песчаными пляжами.

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Если вы ищете альтернативу Испании, это место для вас: Марокко усеяно историческими руинами, приморскими мединами и роскошными мавританскими дворцами, ведь когда-то марокканцы, тогда известные как мавры, правили могущественной империя, простиравшаяся отсюда до Южной Европы.

Не все Марокко имеет средиземноморский характер, но если вы отдыхаете где-нибудь между Тетуаном и Надором, вы найдете те же побеленные старые города, крепости на вершинах холмов, экзотические рынки и оживленные пристани для яхт, которые вы обычно ассоциируете с его европейскими соседями.

Ну а самым приятным является то, что Марокко посетить гораздо дешевле, чем Испанию и подобные ей страны: по данным Budget Your Trip, средняя дневная стоимость отдыха для одного путешественника в этой африканской стране составляет 67 долларов (или 469 долларов за всю неделю), при этом особенно недорогими являются еда и проживание.

2. Алжир. Это одна из последних настоящих скрытых жемчужин Средиземноморского бассейна и страна, которую большинство посетителей Северной Африки, какими бы авантюрными они ни были по природе, склонны пропускать из-за сложных визовых правил. Но все эти бюррократические мучения стоят того, что может предложить туристам Алжир.

От построенного французами колониального центра города Алжир до находившегося под турецким влиянием порта Оран с сохранившейся османской цитаделью, великолепных римских руин Тимгад и диких пляжей Джиджеля – список чудес Алжира, как рукотворных, так и природных, поистине бесконечен.

С точки зрения транспортных расходов, Алжир может быть своего рода неизведанной территорией: его посещает очень мало туристов, поэтому оценки могут сильно различаться. Но если вы путешественник с ограниченным бюджетом, на неделю в Алжире вам вполне хватит 200 долларов на еду и еще 350 долларов на проживание в отеле.

3. Тунис. Если вас не беспокоят строгие визовые требования и вы не возражаете против ограниченного скопления людей, Тунис может стать идеальной альтернативой: здесь находятся всемирно известные руины Карфагена, амфитеатр Эль-Джем из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, уступающий по размерам только римскому Колизею, и похожий на Санторини городок Сиди-Бу-Саид.

Из перечисленных выше стран Северной Африки, Тунис больше всего похож на Средиземноморье: древние мощеные города, расположенные вдоль лазурной береговой линии, свежие морепродукты в изобилии и развитая местная индустрия гостеприимства.

Самым модным местом в Тунисе для любителей пляжного отдыха является потрясающий курортный остров Джерба, окруженный кристально чистым морем.

В целом курортный отдых в Тунисе дешевле, чем в Южной Европе, хотя это то же Средиземное море и почти идентичные погодные условия. Если оставить в стороне роскошь, то средняя цена за ночь в отеле там составляет всего 52 доллара, а разовое питание в местных ресторанах может стоить всего лишь 3 доллара.

4. Турция. На азиатской стороне Средиземноморья Турция – идеальное место для тех, кто любит отдых в Греции: здесь есть древние города для любителей истории, такие как Эфес и легендарная Троя, и небольшие прибрежные городки для тех, кто ищет пляжного отдыха.

В Анталии – жемчужине Восточного Средиземноморья, вы с такой же вероятностью наткнетесь на римские памятники, построенные 2000 лет назад, как и на непринужденные кафе, предлагающие полный турецкий завтрак менее чем за 20 долларов, а вдоль побережья Коньяалты нет недостатка в дешевых вариантах размещения.

В Бодруме – белоснежном городе с аллеями в греческом стиле можно легко уложиться всего в 46 долларов на еду в день.

И не стоит забывать Стамбул – самое популярное направление во всей Турции: он расположен между Европой и Азией, где острые османские минареты сменяются византийскими церквями, и это, вероятно, один из самых дешевых городов для отдыха в мире.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три страны Европы с самыми чистыми пляжами. Возглавила рейтинг Хорватия, омываемая лазурными водами Адриатического моря.

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