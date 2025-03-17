Второе по величине озеро в Италии окружено потрясающими альпийскими горами.

Посщение озера Маджоре обойдется дешевле, также там тише и менее многолюдно, чем на более популярном Комо, которое посещает 1,4 млн туристов в год.

Это озеро находится между Пьемонтом, Ломбардией и швейцарским кантоном Тичино, пишет Express. На этом озере, очень популярном среди итальянских туристов, спокойные воды, защищенные от ветра горами, типичными для Ломбардии.

Второе по величине озеро в Италии лучше всего осматривать во время прогулки на лодке, где на острове Изола Белла можно увидеть Палаццо Борромео XVII века, где долгое время жил известный итальянский дирижер Артуро Тосканини.

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Для экскурсии на целый день с середины апреля отправляется Lake Maggiore Express, сочетающий в себе прогулку на лодке и живописное путешествие по железной дороге через долину Чентовалли и Виджеццо. К его маршруту можно присоединиться как в Италии, так и в Швейцарии.

Спокойные воды озера делают его идеальным для водных видов спорта, а окрестности приглашают отправиться в поход, покататься на велосипеде или даже на лошадях.

Издание отметило, что на озере Комо таким спокойствием не насладиться из-за толп туристов. Именно Комо может тать следующим европейским направлением, где будет введен туристический налог, похожий на том, что действует в Венеции.

Другие новости туризма

Италия остается одним из самых популярных направлений у туристов в этом году. Но, как отмечает Traveloffpath, путешествие в Италию редко обходится без непомерных расходов. К счастью для экономных туристов, не вся Италия дорога и многолюдна. Есть 3 необычных города, посещение которых не потребует всех денег мира.

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