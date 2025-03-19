Куфонисия остается мирным убежищем, предлагая посетителям возможность испытать то же магическое греческое островное очарование в более медленном, более аутентичном темпе.

Куфонисия - это идеальная скрытая жемчужина в Греции для тех, кто ищет красоту и очарование Миконоса, но без толп туристов. Об этом пишет Daily Express.

Расположенная на Кикладах, эта потрясающая пара островов предлагает все, что путешественники любят в Греции: белоснежные здания, золотистые песчаные пляжи, кристально чистую воду и бурную ночную жизнь, без подавляющих толп и высоких цен, которые стали отличительной чертой Миконоса.

Отмечается, что Миконос давно известен как "дизайнерский остров" Греции, привлекая знаменитостей, влиятельных лиц и роскошных путешественников.

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"Хотя его энергия и гламур неоспоримы, остров также стал местом чрезмерного туризма, что затрудняет возможность насладиться его природной красотой без перемещения по переполненным улицам и переполненным пляжам", - сказано в статье.

В то же время Куфонисия остается мирным убежищем, предлагая посетителям возможность испытать то же магическое греческое островное очарование в более медленном, более аутентичном темпе.

Она состоит из двух островов: Пано Куфониси и Като Куфониси. Пано Куфониси - главный остров, славящийся очаровательными узкими улочками с традиционными побеленными домами, оживленными прибрежными тавернами и бутик-отелями, которые предлагают более интимный и аутентичный греческий опыт. Пляжи острова, такие как Финикас, Италида и Пори, захватывающе красивы, с бирюзовыми водами и мягким золотистым песком.

Пляжи Куфонисии остаются в основном нетронутыми, что позволяет посетителям расслабиться в более естественной и безмятежной обстановке.

"Для этого жаждущего приключения короткая поездка на лодке доставит путешественников на Като Куфониси, необитаемый остров, предлагающий уединенные пляжи, пешеходные тропы и полное бегство от современной жизни", - пишут эксперты.

Здесь посетители могут плавать в скрытых бухтах, исследовать древние руины и наслаждаться нетронутыми пейзажами, которые делают Киклады такими особенными.

На острове расположено множество оживленных баров, прибрежных ресторанов и оживленных кафе, где местные жители и путешественники собираются, чтобы насладиться свежими морепродуктами, традиционными греческими блюдами и коктейлями у воды.

Интересно, что с заходом солнца остров оживает по-своему, без ярких ночных клубов Миконоса, но с привлекательной и непринужденной энергией, которая заставляет посетителей возвращаться. Куфонисия быстро привлекает внимание как альтернатива для тех, кто любит эстетику и образ жизни Миконоса, но хочет более спокойного и интимного отдыха.

Новости туризма

Всего в полутора часах езды по побережью от Барселоны находится "скрытая жемчужина" Каталонии, которая манит туристов своими красивыми площадями и золотыми пляжами.

Известный как место рождения архитектора Антонио Гауди, тихий город Реус может похвастаться архитектурным величием на каждом углу, но без толп, как в Барселоне.

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