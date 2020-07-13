В аэропортах Франции туристам будут делать экспресс-тесты на коронавирус

Тестировать будут приезжающих из стран "красной зоны".

Уже в ближайшие дни во французских аэропортах появятся экспресс-тесты на коронавирус для прибывающих из стран так называемой «красной зоны».

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Об этом в воскресенье, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает RFI.

В правительстве отметили, что все тестирования будут осуществляться при условии добровольного согласия самих путешественников. Предусмотрены ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, власти не уточняют. Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета.

Как сообщается, планируется ежедневно проводить около двух тысяч тестов. Точной даты запуска такого тестирования еще нет, но власти обещают, что оно начнется в самые ближайшие дни.

Напомним, ранее Венгрия сегодня объявила о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах, вызванных вспышками коронавируса в нескольких странах. Гражданам Украины, которая попала в "красный список", во въезде в Венгрию будет отказано.

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