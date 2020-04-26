Италия планирует открыть главные достопримечательности в мае

Власти намерены предоставлять субсидии на летний отдых внутри страны.

В следующем месяце в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини, передает lb.ua.

"В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - сообщил он.

Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность возобновить работу, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

С наибольшими сложностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством. "Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

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По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им, как сообщил Франческини, будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

"[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет", - считает министр.

Напомним, последние заявления властей Евросоюза, украинских политиков и экспертов по всему миру все больше намекают, что украинцам, как и жителям всего мира, увы, придется отказаться от планов на путешествия в Европу, да и не только, как минимум до конца лета. А то и вовсе до конца года. Уже стало понятно, что страны будут поэтапно снимать карантинные ограничения и постепенно разрешать передвижения людей, а о допуске граждан третьих стран будут говорить в последнюю очередь. Более того, летние путешествия по Украине также могут оказаться под угрозой. УНИАН.Туризм разбирался в грустных тенденциях туристического лета 2020.