Прощай, летний отпуск за границей

Чем ближе мы приближаемся к лету, тем больше в мире активизируются разговоры о том, смогут ли люди путешествовать по миру в ближайшие месяцы. И если в первые недели карантина у нас теплилась надежда, мол, посидим месяц-другой на карантине, а дальше все вернется на круги своя, то сейчас такой уверенности уже нет.

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Первые тревожные звоночки прилетели на прошлых выходных из Еврокомиссии – глава ведомства Урсула фон дер Ляйен посоветовала туристам не спешить бронировать поездки на лето 2020 года в Европе, поскольку еще точно неизвестно, насколько затянется карантин из-за пандемии коронавируса. Далее последовало предположение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что восстановление путешествий по миру может произойти не раньше, чем к концу этого лета. Однако это при самом оптимистическом сценарии, на который не стоит ориентироваться, составляя свои планы на лето.

Чуть больше ситуация прояснилась 15 апреля, когда руководство Европейского союза официально обнародовало критерии для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ключевое в этих рекомендациях: ограничения стоит снимать постепенно, не спеша с разрешением массовых собраний людей и туристических поездок. При этом для снятия ограничений страны должны продемонстрировать существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени, готовность системы здравоохранения к новым вспышкам и способность к мониторингу ситуации, включая возможность широкомасштабного тестирования населения.

Затронуло руководство ЕС и вопрос снятия ограничений на передвижения населения внутри и за пределами Евросоюза – там признали, что закрытие границ и ограничение на въезд/выезд не особо сдерживают распространение COVID-19, а потому Европа намерена постепенно открывать границы Шенгена. Впрочем, надеяться на то, что это произойдет в обозримом будущем, не стоит. Ведь сначала в ЕС намерены «открываться» внутри стран, потому внутри Евросоюза, и только потом для граждан третьих стран, в том числе для украинцев.

По опыту китайского Уханя, с которого началась пандемия коронавируса, ограничения по всему миру будут сниматься очень медленно и осторожно. При этом индустрии туризма и массовых развлечений будут возвращаться к жизни одними из последних. Эксперты прогнозируют, что это произойдет не раньше 2021 года в лучшем случае. И то, если не будет нового пика заболеваемости, которым нас уже пугают врачи и ученые, а ВОЗ тем временем призывает страны не спешить с отменой карантина.

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Уже становится очевидным, что в условиях пандемии коронавируса многие страны, особенно популярные с туристической точки зрения, начнут внимательнее следит за тем, кого пускают на свою территорию на отдых. Ужесточатся и требования к работе туристической и развлекательной инфраструктуры, а также посещению достопримечательностей.

Например, министр туризма Испании Рейес Марото на днях заявила, что в стране серьезно подумывают над тем, чтобы ввести обязательную дистанцию на популярных пляжах страны, в докоронавирусные времена забитых под завязку (по правде говоря, это даже радует – может, люди наконец научатся уважать чужие личные границы). Более того, заточенная на иностранных туристов Испания намерена переориентироваться в ближайшие годы на внутренний туризм. Также в стране уже раздумывают над тем, как проверять, безопасны ли туристы, приезжающие из других стран после снятия карантинных ограничений.

Более-менее внятную программу, очерчивающую темпы, с которыми, вероятно, многие страны будут выходить из коронавирусного карантина, представила вечером 15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель, сразу после обнародования рекомендаций ЕС. Так, с 20 апреля в ФРГ, где оказывают одну и самых успешных в мире тактик борьбы с коронавирусом, снова начнут работать магазины площадью до 800 метров квадратных, автосалоны, книжные и веломагазины, а с 4 мая – парикмахерские. При этом владельцы всех заведений должны будут обеспечить соблюдение правил гигиены и проводить регулярную дезинфекцию. Также с начала мая постепенно возобновят работу школы: сначала к занятиям вернутся ученики выпускных классов, а позже все остальные. Кроме того, до 4 мая будет закрыто авиасообщение Германии с Италией и Испанией, продолжит действовать пограничный контроль на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией – выезжать в эти страны смогут только дальнобойщики и те, кто в них работает.

В то же время, до каких пор будут запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах, а также закрыты кафе, бары, рестораны и развлекательная инфраструктура – власти Германии пока не прогнозируют. Но уже известно точно: массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до 31 августа 2020 года. Как итог, летние музыкальные фестивали Германии уже начали объявлять об отмене или переносе на 2021 год.

Аналогичные решения по отмене массовых мероприятий до конца лета начали объявлять и другие страны Евросоюза, в частности, Бельгия, где уже отменили крупные музыкальные фестивали Rock Werchter 2020 и Tomorrowland 2020.

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Также в последние дни было объявлено об отмене большинства музыкальных, культурных и прочих фестивалей в США. Даже запланированный на начало сентября знаменитый фестиваль искусств Burning Man, который традиционно проводится в пустыне Блэк-Рок, попал под сокращение. Хотя здесь организаторы также заявили, что попытаются провести фестиваль в онлайн-режиме. Тем не менее, насколько это будет успешным экспериментом, сказать сложно. Ведь даже уже сейчас после месяца карантина интерес людей к онлайн-мероприятиям постепенно угасает. Все же такие мероприятия никогда не смогут заменить реальные эмоции, которые люди испытывают, находясь на месте событий.

Тем временем Директор Института трансформации здравоохранения Университета Пенсильвании Зеке Эмануэл вообще ошарашил общественность прогнозом, что коронавирус может отложить все концерты в мире до осени 2021 года – переживет ли этот удар индустрия, сказать пока сложно. Ведь если крупные представители шоу-бизнеса и культуры еще имеют достаточную финансовую подушку, чтобы пережить годик в новых условиях, то для независимых артистов ситуация выглядит печально.

Вероятно, все эти тенденции распространятся на большинство стран мира, и Украина вполне возможно последует их примеру. Ведь чтобы украинцев снова начали пускать за границу, наша страна должна показать активную борьбу с пандемией коронавируса, не уступая по уровню более успешным в этом плане странам, а также доказать, что наши граждане безопасны. Это значит, что мы также будем выходить из карантина постепенно и очень медленно.

В лучшем случае, летом украинцы смогут переезжать между городами внутри страны, хотя все еще нет никаких прогнозов по поводу того, когда в Украине заработает туристическая инфраструктура – возобновится транспортное сообщение, запустятся отели и откроются музеи/театры/выставки и прочее. А вот за границу мы вряд ли сможем поехать раньше осени-зимы, и это при самых оптимистичных прогнозах.

Все это звучит очень грустно, но становится все больше похожим на правду. Так или иначе, индустрия туризма и развлечений уже не будет такой, как мы привыкли. По крайней мере, в ближайшие годы. Ведь, по прогнозам ученых, коронавирус никуда не денется. И даже если страны начнут постепенно смягчать карантинные ограничения, полностью их не отменят до тех пор, пока в мире не выработается коллективный иммунитет. А произойдет это только когда изобретут вакцину, ну или пока все не переболеют. И на все это, вероятно, уйдут годы.

А нас, тем временем, ждет скучное и унылое лето 2020, если каждый из нас не придумает для себя доступные в нынешних условиях способы отдыха и развлечений. Терпения и спокойствия нам всем! Не унываем и надеемся на лучшее!

Марина Григоренко

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