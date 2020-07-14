ЕС планирует сократить список стран "зеленой зоны"
Евросоюз планирует сократить до 13 список стран «зеленой зоны».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Соответствующее решение было предложено Германией и поддержано, в частности, Францией, Испанией и Нидерландами. При этом включение в список США даже не обсуждался.
Также обсуждался вопрос исключения из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступили против этого. Кроме этого были отклонены предложения о включении в список Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ливии и Иордании.
Всего в список стран «зеленой зоны» будут входить: Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
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