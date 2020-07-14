Венгрия обновила правила въезда для украинцев

Завтра для иностранцев будут действовать более жесткие правила пересечения венгерской границы.

Венгрия обновила правила въезда для украинских граждан, которые будут действовать с 15 июля.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Венгрии в Facebook.

С 15 июля 2020 года право на въезд в Венгрию имеют граждане Украины, которые во-первых, являются членами семьи граждан Венгрии, во-вторых, которые имеют действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей, и по- третьих, которые имеют действительный вид на жительство в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней.

Кроме того, разрешен въезд украинцам, которые прибывают из стран со средним уровнем распространения коронавируса (желтый цвет). Сейчас это Болгария, Великобритания, Норвегия, Российская Федерация, Португалия, Румыния, Сербия, Швеция, Япония, Китай и США.

Также разрешен въезд украинцам, которые прибывают из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесены ни к желтой, ни к красной категории).

Вместе с тем в Венгрию будут пускать украинцев в рамках 30-километровой приграничной зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в том числе, когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный цвет), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по ссылке: https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy- inditasa/. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

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"Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1-4 и прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 (SARS-CoV- 2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что на сегодняшний день граждане Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если: лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию, и если лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинский страховой полис, действующий на территории Европы, финансовое обеспечение). Кроме того, когда у лица есть имеющийся документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.д.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье сегодня перед пунктами пропуска на украинско-венгерской границе образовались очереди из нескольких сотен автомобилей из-за введения с 15 июля более жестких правил пересечения границы с Венгрией.

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