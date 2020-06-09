Кипр возобновил международное авиасообщение

Всех пассажиров обязали быть в защитных масках, на входе к терминалу измеряли температуру.

Во вторник после длительного карантина открылись пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Первый коммерческий рейс авиакомпании Aegean Airlines вылетел сегодня в 8:00 в Афины.

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Всех пассажиров обязали быть в защитных масках, на входе к терминалу измеряли температуру. В аэропорту Ларнаки на сегодня запланированы 5 прилетов и 5 вылетов.

Первым рейсом аэропорту Ларнаки будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Первых пассажиров согласился поздравить премьер-министр Яннис Карусос.

Как сообщал УНИАН, Кипр готов снова принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами о предоставлении туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и доходов от туризма.

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