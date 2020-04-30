Когда Украина откроет границы

Отпуск за границей этим летом становится все более призрачным. Из-за коронавируса страны не спешат открывать свои границы.

В этом году в отпускные планы граждан Украины и всего мира вмешались карантинные ограничения, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса. Ведь страны закрыли свои границы и пока неизвестно, как надолго еще придется отказаться от планов на путешествия по миру.

Открытие границ: когда и при каких условиях

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Согласно подготовленному правительством плану, открытие границы, возобновление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок произойдет на последнем, 5-м, этапе постепенного выхода из карантина. Однако точной даты, когда это станет возможным, в Кабинете министров не берутся прогнозировать.

Все границы соседних с Украиной стран пока закрыты. Поэтому, считают в Кабмине, открывать свои границы нашей стране нет смысла, ведь все равно никто не сможет ни заехать в Украину, ни выехать.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина откроет свои границы в зависимости от того, когда другие европейские страны откроют свои. Важным условием также является то, чтобы ситуация внутри страны при этом была спокойной.

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В Государственном агентстве развития туризма прогнозируют, что страны Европы, скорее всего, не откроют свои границы к середине лета.

Глава Госагентства Марьяна Олеськив, в частности, обращает внимание на то, что, учитывая такие неутешительные перспективы, много крупных украинских туроператоров уже готовят свои предложения по летнему отдыху в Украине.

Даже после открытия границ, как свидетельствуют последние заявления властей Евросоюза и экспертов, много привлекательных с туристической точки зрения стран начнут внимательнее следит за тем, кого пускают на свою территорию на отдых.

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Ужесточатся и требования к работе туристической и развлекательной инфраструктуры, а также посещение достопримечательностей. Поэтому, тех, кто решится поехать за границу, ожидает много новых противоэпидемиологических правил.

А ряд стран, особенно наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, могут и вовсе не пускать к себе туристов в этом году.

Таким образом, вне всякого сомнения – после открытия границ страны очень избирательно будут впускать на свою территорию граждан других стран, учитывая, в частности, успехи в борьбе с пандемией коронавируса.

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