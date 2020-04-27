В этом году страны Евросоюза могут не пускать к себе туристов (видео)

Италия категорически возразила против въезда в страну туристов до конца года, а в Греции хотят возобновить авиасообщение.

В Евросоюзе началась онлайн конференция профильных министров, которые должны решить, как возвращать к жизни туристическую отрасль и предполагают, что до конца года туристов могут не пускать в наиболее пострадавших от коронавируса страны.

Читайте такжеВласти Сицилии оплатят туристам половину цены авиабилетов после окончания карантина

Как сообщает ТСН, главная цель этой встречи - договориться о совместных правилах и координации, потому что в течение последних двух месяцев страны Евросоюза очень многие решения принимали самостоятельно, на национальном уровне, лишь информируя партнеров о правилах, и сейчас Евросоюз в этом плане напоминает пестрый ковер.

Где-то можно уже и путешествовать между городами, где-то до сих пор запрещено даже выходить на улицу, кроме похода в магазин, или к врачу.

Такая же ситуация и с туризмом - пока единого подхода нет. Министр туризма Италии накануне заявил, что страна закрыта для туристов до конца года. Греция предлагает как можно быстрее восстанавливать авиасообщение и поддержать туризм. Предлагает идею даже специальных «паспортов здоровья», который будет доказательством того, что человек не болеет COVID-19. В Афинах напоминают, что единый рынок ЕС - это не только для товаров и бизнеса, это в том числе и свободное передвижение людей.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.