Дух захватывает: закрыт на карантин королевский парк цветов в Нидерландах показал свою новую выставку с высоты птичьего полета (видео)

Этой весной Кекенхоф, который ежегодно посещает около миллиона человек, закрыт из-за коронавируса, однако работники парка делятся красотой на фото и видео в соцсетях.

Знаменитый на весь мир королевский парк цветов в Нидерландах Кекенхоф (Keukenhof), который ежегодно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая привлекает огромное количество туристов, в этом году стоит закрытый из-за коронавируса.

Впрочем, сотрудники парка не могли не показать всю эту красоту хотя бы на видео, которое они опубликовали на своей странице в Instagram.

Читайте также"Яркие ковры": в кропивницком дендропарке расцвели три миллиона тюльпанов (видео)

Парк Кекенхоф, также известеный под названием Сад Европы, расположен между Амстердамом и Гаагой в небольшом городке Лиссе. Он был спроектирован в 1840 году ландшафтными архитекторами Зохерами, а первая выставка цветов в Кекенхофе прошла в 1949 году. Огромный сад знаменит своими цветами и большими тюльпановыми полянами: здесь посажено 4,5 миллиона тюльпанов 100 различных видов. Также в парке есть три оранжереи: с тюльпанами, золотыми нарциссами и пышной сиренью в одной, красными розами в другой и орхидеями в третьей. В наши дни Кекенгоф ежегодно посещают более 800 тысяч туристов из разных стран.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, не только нидерландские, но и украинские парки цветов в этом году пришлось закрыть на карантин. К примеру, на территории ландшафтного парка Певческое поле в Киеве пришлось отменить десятую юбилейную выставку тюльпанов.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.