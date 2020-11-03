В Израиле до сих пор действует запрет на въезд иностранных граждан, введенный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В Израиле с 1 ноября 2020 года начался второй этап выхода из общенационального карантина. Новые положения будут действовать до 14 ноября 2020 года.

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Как сообщает прес-служба Министерства туризма Израиля, в частности, возобновили работу гостевые комплексы, состоящие не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров – коттеджей для отдыха, в каждом из которых могут проживать только члены семей, состоящих из супругов и их детей. При несоблюдении условий предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей (1 463 долларов).

«Состоялось очень серьезное обсуждение, в рамках которого министерство здравоохранения согласилось на мое требование перенести открытие отелей типа «bed and breakfast» на следующий этап выхода из карантина. Это еще одна важная инъекция кислорода для индустрии туризма», - прокомментировала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Кроме того, для посетителей стало доступно посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

При этом в Израиле до сих пор действует запрет на въезд иностранных граждан, введенный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. По данным сервиса visitukraine.today, исключение составляют случаи гуманитарного характера, а именно: необходимость проведения неотложной медицинской операции. В таких случаях иностранный гражданин непосредственно обращается в соответствующее израильское медицинское учреждение, которое, в случае готовности принять такого пациента, оформляет специальное разрешение для его въезда, согласно установленной процедуре.

Это также не касается пассажиров с разрешением на въезд, выданным Управлением по вопросам народонаселения и иммиграции Израиля или Министерством иностранных дел Израиля. Такие пассажиры подлежат самоизоляции в течение 14 дней.

Кроме того, на днях Израиль разрешил въезд бизнес-туристам.

Карантин в разных странах мира

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Автор: Марина Григоренко