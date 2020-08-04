Поезда планируют останавливать для высадки пассажиров в "красной зоне" - Криклий

Министр инфраструктуры сообщил, что пассажиров могут высаживать в "красной зоне", но назад в поезд уже не пустят.

Пассажирские поезда "Укрзализныци" будут останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров.

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Об этом в эфире «Громадського радио» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий сообщил, что когда поезд приближается к "красной зоне" и высадки-посадки пассажиров не будет - то нужно предупреждать заранее.

«Мне кажется, надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают», - сказал Криклий.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет «Укрзализныци».

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