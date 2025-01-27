На Эль Иерро есть много интересных достопримечательностей.

Многие люди представляют зиму в Европе холодным сезоном. Тем не менее в Атлантическом океане есть остров, на котором кажется, что весна царит вечно, пишет Travel Off Path.

Отмечается, что на Эль Иерро зимой средняя температура воздуха составляет около +19 градусов Цельсия. В это время на острове очень мало осадков, а снег является неслыханным явлением.

Эль Иерро является вторым по величине среди испанских Канарских островов. Он довольно небольшой, но компенсирует это богатой природой.

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В издании поделились, что на острове можно найти средневековые замки, сказочные города, уникальные геологические образования, древние леса и захватывающие вулканические пейзажи.

На Эль Иерро есть естественный бассейн Чарко Асуль, образованный потоком лавы и наполненный необычайно чистой бирюзовой водой. Это популярное место для купания с бесплатным входом.

Одним из главных символов острова является долина Эль Гольфо, добавили в издании. Она образована в результате мощного извержения вулкана, которое произошло тысячи лет назад.

Также туристам рекомендуют совершить подъем на гору Мирадор-де-ла-Пеньяю. С нее открываются захватывающие виды и каменный ресторан Mirador de La Peña, в котором подают традиционные блюда канарской кухни.

Кроме того, на острове можно найти Эль Сабинар. Это ряд извилистых и гнутых можжевельников, которые смогли выжить в суровых условиях. Есть и природный бассейн Чарко-Мансо.

В издании рассказали, что Эль Иерро отличается засушливой природой, но в самом его центре находится покрытый мхом лавровый лабиринт, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он дает убежище диким животным Канарских островов.

На острове нет обширных морских дюн, но можно найти пляж с белым песком Аренас Бланкас, который омывается бирюзовыми водами Атлантического океана.

Столицей и культурным центром Эль Иерро является Вальверде. Это наиболее благоустроенный муниципалитет на острове, а также место, где расположено большинство ресторанов и рукотворных достопримечательностей. В издании отметили, что в Вальверде туристы могут попробовать великолепные морепродукты по доступным ценам.

Еще одной известной достопримечательностью острова является мыс Орчилья. Считается, что именно с этого места Христофор Колумб отправился в плавание, чтобы открыть Новый Свет.

На Эль Иерро отлично развита туристическая инфраструктура, подчеркнули в издании. На острове можно найти как гостевые дома, так и роскошные отели.

В издании поделились, что в среднем стоимость проживания в сельских гостевых домах с двумя спальнями составляет менее 100 долларов за ночь.

Последние новости туризма

Ранее УНИАН сообщал, что Дубай и Абу-Даби впервые соединят высокоскоростными пассажирскими поездами. В настоящее время железнодорожная сеть ОАЭ используется только для грузовых поездов.

Кроме того, были названы страны Европы, где меньше всего туристов. Наименее посещаемыми европейскими странами являются Люксембург, Латвия и Эстония.

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