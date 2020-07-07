После инцидента в Греции украинцам объяснили, как избежать проблем во время путешествий

Как говорится в сообщении, прежде всего, нужно убедиться, что вы действительно сможете совершить путешествие.

В связи с ситуацией, сложившейся с украинцами в Греции, МИД Украины обратило внимание граждан на инструкции по подготовке к путешествиям.

Рекомендации обнародованы на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, прежде всего, нужно убедиться, что вы действительно сможете совершить путешествие. Перед поездкой нужно совершить несколько действий:

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свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования. Ситуация может варьироваться, поэтому, пребывайте с оператором на постоянной связи;

параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить самую полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях;

максимально позаботьтесь о собственной безопасности. Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает затраты, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом;

позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов и необходимость купить новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированный срок и прочее). Возьмите с собой различные платежные средства - платежные карты, наличные и т. д;

позаботьтесь о собственном здоровье. Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты “с запасом” - на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное.

Также в Министерстве советуют тщательно проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД.

«Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию по любой стране мира. Карта работает в тестовом режиме и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Данные приводятся в интерактивной карте, обновляются на постоянной основе заграничными дипломатическими учреждениями Украины», – рассказали в ведомстве.

МИД Украины обратилось с письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службы Украины с рекомендациями провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

«Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, что не разрешают въезд украинским туристам, и/или которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (разрешений на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда и тому подобное). Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путники», – отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Греции в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены.

Возвращение украинцев, которых не пропустили в Грецию и задержали в аэропорту Афин, запланировано на сегодня, 7 июля.

Совет Европейского Союза согласовал вопрос об открытии внешних границ с 1 июля для граждан 19 стран, Украина не входит в этот перечень.

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