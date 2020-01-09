2020 год объявлен годом сельского туризма в Украине

Здоровое развитие сельского туризма требует установки и внедрения международных стандартов, объединенных в комплексную систему качества дестинаций, которая функционально соответствует современным требованиям рынка и эффективно повышает качество обслуживания и управления.

Национальная туристическая организация Украины объявила 2020 год – годом сельского туризма.

К сельскому туризму входит и экотуризм, и посещение разных местностей и разных общин, и тому подобное. В общем, это все что касается подлинности, традиций, культуры и природы в сельской местности, пишет agronews.ua.

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Развитие сельского туризма решает несколько задач:

• минимизирует миграцию из сельских территорий городов;

• обеспечивает возможности трудоустройства сельской молодежи, этнических меньшинств, женщин и маргинализированных групп;

• уменьшает бедность;

• сохраняет культуру и наследие.

Несмотря на то, что кроме развития сельского туризма существуют другие приоритеты, все страны мира признают его потенциал как средство диверсификации своих продуктов в секторе туризма и индустрии гостеприимства.

Пожалуй, наибольшая потребность сектора – это подготовка жителей села к совершенствованию своих сервисных навыков и развития человеческого капитала, который обеспечит устойчивое и сбалансированное развитие сельского туризма. Кроме того, здоровое развитие сельского туризма требует установки и внедрения международных стандартов, объединенных в комплексную систему качества дестинаций, которая функционально соответствует современным требованиям рынка и эффективно повышает качество обслуживания и управления.