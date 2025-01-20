Трехчасовая поездка обойется туристам всего в 9 евро.

Французский железнодорожный оператор Ouigo в середине января 2025 года запустил рейсы из испанской столицы Мадрида в три невероятных города внутри страны.

Как сообщает Travel Off Path, всего за 9 евро (около 390 гривень) туристы смогут доехать из Мадрида до трех замечательных городов Андалусии. Рейсы будут курсировать дважды в день, предлага до 35 тысяч пассажирских мест в неделю.

В частности, дважды в день поезда Ouigo будут отправляться из Мадрида со станции Пуэрта-де-Аточа в андалусскую Севилью – в 7:40 (прибытие в 10:25) и в 15:14 (прибытие в 18:02). Расстояние между ними составляет чуть менее 500 километров.

Видео дня

Еще одна пара поездов будет ездить дважды в день до прибрежного городка Малаги, по пути также делая в Кордове. Поезда будут отправляться с той же станции в Мадриде в 7:19 и 15:23, прибывая на станцию ​​Мария Самбрано в Малаге в 10:17 и 18:11 соответственно. В Кордове эти же поезда будут останавливаться в 9:10 и 17:05 соответственно. Общее расстояние – чуть более 500 километров.

Как отмечает издание, запуск нового маршрута вызвал критику как со стороны министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, так и национальной железнодорожной компании Испании Renfe, билеты которой в один конец из Мадрида в Севилью стоят в среднем около 40 евро (более 1700 гривень), что значительно дороже, чем тарифы Ouigo.

По мнению Пуэнте, снижение цен со стороны Ouigo является "несправедливой" тактикой, поскольку это оказывает давление на саму Renfe, заставляя ее снижать свои собственные тарифы ради сохранения конкурентоспособности.

В ответ генеральный директор Ouigo Spain Элен Валенсуэла заверила клиентов, что они будут поддерживать низкие цены, несмотря на столкновение с Renfe.

В любом случае, войны за тарифы обычно являются хорошей новостью для путешественников, которые всегда выходят победителями, поскольку конкуренты пытаются вытеснить друг друга с рынка, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили, что в Испании все чаще задерживаются поезда. Местные перевозчики объсняют такую ситуацию растущим спросом на железнодорожные перевозки, многочисленными работами по улучшению железнодорожной сети и еще рядом факторов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.