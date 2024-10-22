Учитывая современные вызовы в мире – войны, тероризм, экономический кризис – туристы все больше думают о безопасности, отправляясь в новое путешествие.
В 2024 году самой безопасной для туристов страной мира признали Исландию, которая поднялась в рейтинге сразу на восемь позиций по сравнению с прошлым годом, пишет Time Out со ссылкой на свежее иследование Berkshire Hathaway Travel Protection.
Чтобы определить лидера рейтинга, эксперты опросили путешественников из США о местах, которые они посетили за последние пять лет, а также проанализировали свежий Глобальный индекс миролюбия и данные страховой компании GeoSure.
На втором месте оказалась Австралия, которая была десятой в прошлом году, а на третьем – Канада, которая была первой годом ранее.
15 самых безопасных стран мира для туристов в 2024 году
- Исландия
- Австралия
- Канада
- Ирландия
- Швейцария
- Новая Зеландия
- Германия
- Норвегия
- Япония
- Дания
- Португалия
- Испания
- Великобритания
- Нидерланды
- Швеция
Как сообщал УНИАН, туристы назвали самые дружелюбные города мира. Возглавила рейтинг шведская столица Стокгольм.
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