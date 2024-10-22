Возглавила рейтинг Исландия, поднявшаяся сразу на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.

Учитывая современные вызовы в мире – войны, тероризм, экономический кризис – туристы все больше думают о безопасности, отправляясь в новое путешествие.

В 2024 году самой безопасной для туристов страной мира признали Исландию, которая поднялась в рейтинге сразу на восемь позиций по сравнению с прошлым годом, пишет Time Out со ссылкой на свежее иследование Berkshire Hathaway Travel Protection.

Чтобы определить лидера рейтинга, эксперты опросили путешественников из США о местах, которые они посетили за последние пять лет, а также проанализировали свежий Глобальный индекс миролюбия и данные страховой компании GeoSure.

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На втором месте оказалась Австралия, которая была десятой в прошлом году, а на третьем – Канада, которая была первой годом ранее.

15 самых безопасных стран мира для туристов в 2024 году

Исландия Австралия Канада Ирландия Швейцария Новая Зеландия Германия Норвегия Япония Дания Португалия Испания Великобритания Нидерланды Швеция

Как сообщал УНИАН, туристы назвали самые дружелюбные города мира. Возглавила рейтинг шведская столица Стокгольм.

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