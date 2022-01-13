Количество транзитных рейсов в последний месяц прошлого года почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 г.

Украинский авиатрафик в 2021 году достиг почти 70% докризисных объемов 2019 года, что составляет более 230 тыс. рейсов в год.

Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".

"В воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2021 г. было, в частности, осуществлено 29 тыс. 637 внутренних полетов (на 40,4% больше по сравнению с 2020 г. и только на 3,7% меньше по сравнению с 2019 г.), 116 тыс. 932 международных полетов (+69,8% и -28,2%, соответственно) и 83 тыс. 944 транзитных полетов (+61,2% и -40,8 %, соответственно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2021 года объемы перевозок достигли 92,3% докризисных объемов, а количество транзитных рейсов почти сравнялась с соответствующим показателем 2019 г. Достичь этих показателей стало возможно благодаря возобновлению полетов в Симферопольском районе полетной информации.

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"2021 год, несмотря на уже привычные реалии, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями, дал нам надежду на полное восстановление трафика в воздушном пространстве Украины в текущем году. Внешние факторы - вакцинация населения и принятие новых реалий авиапутешествий, наша проактивная работа по привлечению авиакомпаний к выполнению транзитных полетов в воздушном пространстве Украины позволили на конец года фактически достичь уровня перевозок за аналогичный период до 2019 года", - цитируют в пресс-службе руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака.

"Украэрорух" и авиатрафик над Украиной:

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), Служба аэронавигационной информации (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.

В октябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 тыс. 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

В ноябре 2021 года авиатрафик над Украиной достиг 87% от докризисного уровня. Положительная динамика увеличения трафика обязана постепенному восстановлению транзитного потенциала.