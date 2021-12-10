За ноябрь в воздушном пространстве Украины выполнено более 19 тысяч рейсов.

Авиатрафик над Украиной в ноябре достиг 87% от докризисного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

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За ноябрь 2021 года в воздушном пространстве Украины выполнено более 19 тыс. рейсов.

"Украинские авиакомпании в ноябре 2021 года выполнили 5 926 полетов (на 22,8 % меньше по сравнению с ноябрем докризисного 2019 года), иностранные - 14 016 полетов (меньше на 7,7 %). Внутренние полеты составляют 2 611 рейсов (+15,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные – 9 940 рейсов (-17,3 %), транзитные – 7 391 рейс (-13,9 %)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что положительная динамика увеличения трафика в Украине обязана постепенному восстановлению транзитного потенциала.

"В ноябре к использованию воздушных маршрутов в Симферопольском районе полетной информации присоединились азербайджанские авиаперевозчики "Azerbaijan Airlines" и "Silk Way West Airlines", а также американская авиакомпания "American Airlines", - цитирует руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака пресс-служба.

"Украэрорух" и авиатрафик:

В октябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 тыс. 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), Служба аэронавигационной информации (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.

Автор: Герасименко Валентина