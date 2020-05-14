Недвижимость, похороны или "экономический интерес": Хорватия открыла границы для отдельных туристов
Хорватия с 9 мая пускает иностранных туристов при наличии у них забронированного жилья несмотря на то, что официально введенный в связи с коронавирусом запрет на пересечение границы не отменяли.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на хорватскую газету Jutarnji list.
Читайте такжеЕврокомиссия представила рекомендации для возобновления туризма внутри ЕвросоюзаОтмечается, что с юридической точки зрения прием туристов противоречит рекомендациям органов здравоохранения Хорватии, которые позволяют иностранцам пересекать границу только в трех случаях.
В частности, если они докажут право собственности на недвижимость или судно в Хорватии или приезжают в страну на похороны. Второе исключение – это люди, приглашенные в Хорватии субъектом экономической деятельности. Третье исключение касается иностранцев, имеющих «экономический интерес» в Хорватии.
По данным газеты, туристы из-за границы попадают в категорию «экономического интереса», хотя об этом прямо нигде не сказано в официальных документах.
Также на таких туристов не распространяется требование 14-дневного карантина после прибытия.
Хотя министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и объявил накануне о решении об открытии границ и восстановлении туризма, на практике Хорватия начала пускать иностранцев уже с 9 мая.
Ранее УНИАН писал, что в Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы.