Во многих европейских странах на Хэллоуин устраиваются тематические экскурсии и фестивали.

Осенние пейзажи и атмосфера Хэллоуина – это идеальная комбинация для тех, кто любит посещать во время своих путешествий разные мрачные локации.

Журналисты Euronews Travel составили список из пяти лучших тематических приключений в Европе, которые можно запланировать на День Всех святых, традиционно отмечающийся с 31 октября на 1 ноября.

1. Ритуал убийства живых мертвецов, Румыния

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Историческая область Румынии Трансильвания в принципе у многих ассоциируется с Хэллоуином – легендарный Дракула, съемки сериала "Уэнздей"... Однако еще задолго до этих порождений поп-культуры жители румынского города Сигишоара облегчали своим усопшим близким путешествие в загробную жизнь с помощью так называемого ритуала убийства живых мертвецов.

"Румыны – суеверный народ. Нежить (или стригои по-румынски) – это духи мертвых, которые не достигают мира "за гранью" после похорон или отказываются возвращаться "туда" после посещения своих родственников. Они очень опасны для живых: они забирают жизни близких родственников, приносят болезни и другие страдания", – рассказывает Герта Тодеа, которая проводит туры на Хэллоуин в Сигишоару.

Сейчас туристам предлагают принять участие в одном из подобных ритуалов, для проведения которых румыни традиционно использовали такие предметы, как свечи, ладан, чеснок, святая вода и базилик.

2. Праздник урожая Самайн, Ирландия

Более 2000 лет назад древние кельты на праздник урожая Самайн, который знаменовал начало зимы, надевали маски и зажигали костры, чтобы отпугивать злых духов и демонов. Они верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября границы между мирами живых и мертвых размываются, и духи и феи ходят по земле.

В наши дни традиционно на стыке октября и ноября в ирландском графстве Мит проводится фестиваль Пука, где гости могут услышать леденящие душу истории от местных рассказчиков, узнать о традициях кельтского Нового года и принять участие в ритуале зажигания огня Самайна.

3. Вечеринка на мосту Сатаны, Италия

По легенде, мост Понте делла Маддалена в тосканской коммуне Борго-а-Моццано в 11 веке построил сам дьявол – якобы Святой Джулиан, посчитав, что завершить строительство слишком сложно, заключил договор с Сатаной, чтобы закончить мост в обмен на душу первого существа, которое пересечет его.

Мост стоит там по сей день, и ежегодно 31 октября в Борго-а-Моццано устраивают большой праздник, изюминкой которого является общегородская процессия, вызывающая дух Люсиды Манси – прекрасной итальянской дворянки 17 века, которая, если верить легендам, убила своих любовников, бросив их в яму с шипами.

4. Мрачные сказки Шварцвальда, Германия

Дремучий Черный лес в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии породил множество ужасающих легенд о ведьмах, оборотнях и прочей нечести, охотящихся на путников среди густых елей.

На Хэллоуин местные гиды с удовольствием организовывают туры по бесчисленным тропам Шварцвальда, сопровождаемые жуткими истории. Одна из них рассказывает о всаднике без головы, которому суждено вечно скакать среди деревьев, проклиная любого, кто встанет у него на пути.

5. Общение с призраками в Исландии

В культуре Исландии исландии старинный фольклор до сих пор занимает важное место, и саги, передаваемые из поколения в поколение, рассказывают истории о стране, населенной эльфами, троллями и призраками.

В наши дни туристы могут послушать более двух десятков традиционных историй о загробной жизни в Центре призраков в Стокксейри на южном побережье страны – небольшом музее, посвященном самым леденящим душу историям. Также можно осмотреть впечатляющие скальных образования, которые, если верить легендам, являются окаменевшими троллями, превратившимися в камень под воздействием солнечного света.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили 10 лучших городов Европы для поездок на Хэллоуин. Возглавила рейтинг итальянская столица Рим.

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