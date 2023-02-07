Пограничный контроль между странами был введен в сентябре 2022 года для противодействия нелегальной миграции и контрабанде.

Австрия, вслед за Чехией, с 6 февраля 2023 года отменила внутренний пограничный контроль на границе со Словакией, введенный в конце сентября 2022 года.

"С 6 февраля 2023 года стационарный пограничный контроль на погранпереходах между Австрией и Словакией будет заменен пограничным контролем территории. Его проводят мобильные группы по согласованию с властями Словакии", – пишет SchengenVisaInfo со ссылкой на МВД Австрии.

В министерстве поясняют, что власти решили отказаться от внутреннего пограничного контроля со Словакией, приняв во внимание текущую ситуацию, а также решение Чехии больше не применять такие меры.

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В то же время отмечается, что сотрудники пограничной службы будут использовать беспилотники и другое оборудование для продолжения наблюдения за перемещениями на границе и борьбы с контрабандой и торговлей людьми.

Данные МВД Австрии показывают, что с момента введения внутреннего пограничного контроля на границе со Словакией было арестовано в общей сложности 24 человека, занимающихся контрабандой.

Пограничный контроль на границе со Словакией

Одним из последствий российской агрессии по отношению к разным странам мира стало увеличение потоков нелегальных мигрантов, в первую очередь из восточных стран, в страны Европейского Союза. После начала войны в Украине Россия существенно активизировала усилия по расширению миграционного кризиса в ЕС.

В конце сентября 2022 года Чехия, а следом за ней и Австрия, ввели внутренний пограничный контроль на границе со Словакией. Изначально его ввели на 10 дней, но потом неоднократно продлевали вплоть до февраля 2023 года. Власти обеих стран объясняли введенные меры ростом числа нелегальных мигрантов через Словакиею в другие страны ЕС.

Однако 2 февраля 2023 года стало известно, что Чехия отменит пограничный контроль со Словакией с 6 февраля. В МВД Чехии отрапортовали, что за 4 месяца усиленных проверок властям удалось существенно сократить нелегальные потоки мигрантов.

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