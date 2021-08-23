Также Марьяна Олеськив анонсировала запуск государственной программы "Мандруй Україною" для популяризации внутреннего туризма.

Государственное агентство развития туризма Украины планирует в 2023 году запустить официальную Национальную туристическую организацию.

Об этом сообщила председатель ДАРТ Марьяна Олеськив во время открытия туристического фестиваля "Мандруй Україною", который проходит 22-24 августа 2021 года на территории музея под открытым небом "Пирогово".

"Для меня очень важным является создать настоящую национальную туристическую организацию и систему управления в туризме, чтобы изменить ее с исключительно государственной или муниципальной на государственно-частное партнерство. Сегодня уже первые шаги в этом направлении осуществляются, собственно, Министерством культуры. Например, это музей "Пирогово", в котором мы сейчас находимся, Чернобыльская зона, остров Хортица", – пояснила Олеськив.

При этом она уточнила, что сейчас в Украине нет организационно-правовой формы, которая бы позволила сделать такую организацию. Поэтому первым шагом к этому станет принятие профильного закона о туризме, а следующим – написание профильного закона о национальной туристической организации, как, например, это работает в Турции.

Читайте такжеГлава Госагентства развития туризма Олеськив: В этом году украинцы будут охотнее путешествовать"Мы должны сделать все для того, чтобы организация начала работать в 2023 году. В 2022 году мы должны провести всю подготовку, потому что не хочется, чтобы мы создали абы что. Потому что у нас уже существует государственное предприятие в Министерстве культуры, которое называется "Национальная туристическая организация" и сейчас находится в состоянии ликвидации, у нас есть ряд ГО с таким названием", – добавила она.

Также председатель ДАРТ анонсировала запуск государственной программы "Мандруй Україною" для популяризации туризма в Украине, которая должна быть принята Кабмином в этом году, а заработать – с 2022 года. В ближайшее время агентство должно провести ряд исследований для того, чтобы оценить потенциал каждого туристического места.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве презентовали коммуникационную стратегию продвижения Украины как популярного направления для иностранных туристов.

Автор: Марина Григоренко