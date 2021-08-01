Все путешественники старше 12 лет должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

В Германии с воскресенья, 1 августа, вступили в силу более жесткие условия въезда в страну.

Как пишет Deutsche Welle, отныне все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в ФРГ отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

Ранее эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяются и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, по железной дороге или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и жителей ФРГ, которые возвращаются из других стран.

При этом проверки на сухопутных границах страны будут иметь выборочный характер. Во время них путешественники должны предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время их движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.

Читайте такжеУкраинцы сейчас могут путешествовать в 124 страны - МИДТакже с 1 августа в Германии меняется классификация зон риска относительно заболеваемости COVID-19. Отныне вместо трех остается только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале.

При въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19. Но даже в случае негативного результата теста в Германии нужно пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

Вакцинированные лица, возвращающиеся из зон высокого риска, должны на 10 дней идти в карантин, который, однако, можно прекратить после пяти дней в случае негативного результата теста на коронавирус. Для детей в возрасте до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.

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Автор: Инна Андалицкая