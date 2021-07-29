Им придется сделать по меньшей мере два ПЦР-теста.

Кипр ужесточил правила въезда в страну для невакцинированных иностранцев.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (3 часа) граждане остаются на самоизоляции", - говорится в сообщении.

При этом, по информации Министерства иностранных дел, по состоянию на 26 июля вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющие путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Читайте такжеВакцина, тест или изоляция: в Минздраве огласили новые правила въезда для украинцев (видео)Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Правила въезда на Кипр

В июне Посольство Кипра в Украине сообщало, что с 1 июля вакцинированные от коронавируса граждане, прибывающие на Кипр из Украины, будут свободны от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции.

Отмечалось, что ослабление правил въезда не коснется граждан, получивших прививки китайской вакциной CoronaVac. Кроме того, в то время нуждалась в уточнении и позиция относительно вакцины Covishield - индийского варианта препарата AstraZeneca.

Автор: Катерина Комолова