Эти природные достопримечательности всегда оставляют неравнодушными миллионы туристов.

Лаванда часто цветет на больших открытых полях. Это могут быть километры лаванды, которые особенно привлекательны для многих туристов. Однако далеко не все из них знают, где находятся самые красивые лавандовые поля.

Издание Lonely Planet рассказало, где найти самые красивые лавандовые поля в мире.

Лордингтонская лаванда в Чичестере, Великобритания

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На этой ферме в Западном Суссексе вы сможете понаблюдать за закатом над лавандовыми полями и насладиться живой музыкой и другими мероприятиями среди цветения.

Когда цветет: Июль — пик цветения.

Где поесть: В соседнем Ист-Эшлинге, небольшом селе недалеко от лавандовых полей, Horse & Groom приветствует путешественников, желающих сытно поесть в пабе, например, яйцо по-шотландски, сэндвич со стейком после дня или вечера, проведенного на фоне прекрасных лавандовых пейзажей.

Где остановиться: Рядом с фермой находится Lordington Park, бутик-отель типа "постель и завтрак", предлагающий очаровательные коттеджи. В чайной при отеле вы найдете более крепкие напитки и закуски.

Аббатство Сенанк в Провансе

Прованс - одно из самых известных мест, где можно увидеть цветущую лаванду. В этом аббатстве монахи издавна выращивают это растение. Одно дело - наблюдать акры фиолетовых цветов, но совсем другое - видеть цветущие растения на фоне исторического каменного монастыря.

А для настоящих любителей лаванды короткая поездка в Кабриер-д'Авиньон приведет в Музей лаванды, где вы можете узнать о производстве растения, а также о его использовании в косметике, эфирных маслах и местных ремеслах.

Когда цветет: Середина июня, пик цветения приходится на первые недели июля, а сбор урожая приходится на август.

Где поесть: Забронируйте столик в ресторане I'Alambic, ресторане с террасой на берегу реки Сорг. Закажите кот-де-боф и, возможно, Kir Royale.

Где остановиться: Освежитесь в бассейне, забронировав проживание в Residence Provence Country Club, где также есть теннисные корты и легкий доступ к пешеходным тропам. На территории отеля также есть ресторан, а также множество других вариантов в пешей доступности.

Лавандовая ферма Selah Ridge в городе Села, штат Вашингтон

Ферма Selah Ridge Lavender Farm расположена на склоне холма. Ее местоположение - сельскохозяйственная Мекка с превосходными винами, крафтовыми пивоварнями и яркими, ароматными сезонными продуктами - делает поездку в это место еще более привлекательной.

На ферме можно заблудиться, бродя по лавандовым полям, и, возможно, даже получить несколько знаний, например, о том, как лаванда обрабатывается и превращается в мыло и ароматические масла. Правильно распланируйте свой визит, и вы сможете присоединиться к семинару по изготовлению и дистилляции лаванды. Фестиваль лаванды в Selah Ridge проходит каждый июль.

Когда цветет: Начинается в конце июня, а полное цветение приходится на середину июля.

Где поесть: Crafted Yakima - это кулинарный подход "от фермы к столу".

Где остановиться: Остановитесь в отеле Maison, бутик-отеле, который открылся в 1911 году, а теперь входит в сеть отелей Hilton. Отель находится рядом с магазинами и ресторанами, а также обеспечивает легкий доступ к пешеходным и велосипедным маршрутам, и, конечно же, неподалеку находится лаванда.

Pine Creek Canyon Lavender Farm в Пайне, Аризона

Эта ферма существует с начала 1900-х годов. Настоятельно рекомендуется неторопливо прогуляться по ферме, чтобы полюбоваться растениями.

Поскольку два сорта лаванды, собранные на ферме - Royal Velvet и Provence - используются в кулинарии, посетители могут готовить с лавандой на отреставрированной кухне фермерского дома.

Когда цветет: С середины июня по сентябрь.

Где поесть: The Early Bird Cafe - именно то, что и называется: место для завтрака, которое открывается рано. Там подают маслянистые блины, плавающие в подливе, и слоеное печенье, покрытое подливкой.

Где остановиться: Для изысканного отдыха в горах подойдет The Strawberry Inn. Выберите номер в гостинице или остановитесь в Airstream или домике для более глубокого погружения в природу.

Fioritura della Lavanda в Турине, Италия

Часто называемый "итальянским Провансом", этот регион летом расцветает яркими оттенками фиолетового. Регион Пьемонт в Италии, столицей которого является Турин, известный своими крепкими красными винами и сытными блюдами, такими как аньолотти и полента, является достойной остановкой на итальянском пути. Сонная деревушка Сале Сан Джованни с ее почти 100 акрами лавандовых полей - отличное место, чтобы остановиться.

Когда цветет: С середины июня по середину июля.

Где поесть: Найдите традиционную пасту с мясом аньолотти в Consorzio, скромном месте, где подают традиционную пьемонтскую еду.

Где остановиться: Для роскошного отдыха недалеко от полей Сале Сан Джованни посетите роскошный Principi di Piemonte UNA Esperienze в Турине. Расположенный в историческом здании, его архитектура - это зрелище, но в нем также есть содержание: спа-центр мирового класса с турецкой баней в тунисском стиле и финской сауной, а также изысканный ресторан The Ristorante Casa Savoia от UNA cucina.

Лавандовая пчелиная ферма в округе Сонома, США

На этой семейной медовой ферме более 5000 кустов лаванды и несколько ульев, которые производят чистый, сырой лавандовый мед, и владельцы с радостью поделятся своими знаниями с любопытными посетителями.

Когда цветет: С середины мая по начало августа, пик цветения приходится на начало-середину июня

Где поесть: Вам не нужно далеко ходить, чтобы отлично поесть в городе, благодаря местному устричному бару и ресторану The Shuckery. Морепродукты здесь экологически чистые и местные, от севиче до жареных устриц.

Где остановиться: Отелю Petaluma более 100 лет, и он является идеальной базой для посещения пчелиной фермы. Остановившись здесь, в центре города Петалума, вы получите отличный доступ не только к цветам, но и к винодельням, магазинам и художественным галереям.

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