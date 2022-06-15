По прогнозам немногочисленных оставшихся на плаву российских турагентов, в этом году число туристов, которые смогут себе позволить заграничный отдых, сократится в 10, а то и 20 раз.

До 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, туристическая отрасль РФ процветала. Почти 50 млн ее граждан ежегодно ездили за рубеж.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Российской авиации полностью закрыли небо над Европой, большинство стран ЕС либо негласно приостановили выдачу виз, либо ужесточили требования к гражданам РФ.

Многие турфирмы в России вынуждены были закрыться, ведь они обанкротились. А Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против РФ.

"Услышав об этом, россияне ломанулись скупать туры в Турцию - одну из немногих стран, где им, а точнее, их деньгам хоть немного рады", - отмечают журналисты. Но стоимость отдыха взлетела до небес - теперь неделя отдыха стартует от 2 тысяч долларов с человека.

"Фактически зарубежные курорты стали для россиян недоступны. Ситуация настолько плачевна, что РФ приняла решения официально выйти из Всемирной туристической организации и сосредоточиться на внутреннем туризме", - отмечают "Гроші".

Отдых в Крыму для россиян также не слишком привлекателен, ведь в море полно кораблей РФ, полуостров напичкан военными.

"По прогнозам немногочисленных оставшихся на плаву российских турагентов, в этом году число туристов, которые смогут себе позволить заграничный отдых, сократится в 10, а то и 20 раз. Внутрироссийский туризм просядет меньше", - подытожили журналисты.

А это означает, что турфирмам придется уволить большинство сотрудников, также россияне будут вынуждены закрыть большинство отелей и баз отдыха.

Ранее сообщалось, что граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

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