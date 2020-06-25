Автобусный лоукостер FlixBus с сегодняшнего дня возобновляет работу в Украине

Билеты уже в продаже на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород до Кракова, Будапешта, Вены и свыше 10 немецких городов.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - немецкая компания FlixBus возобновляет работу в Украине с 25 июня на отдельных международных маршрутах.

Как сообщила пресс-служба компании, билеты уже в продаже на рейсы из Киева через Житомир, Ривне, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десяти немецких городов, а с 3 июля автобусы поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Пльзень через Прагу.

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«Пока мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно возобновить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия», - цитирует пресс-служба директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана.

Отмечается, что с 25 июня будут курсировать автобус N3200 Киев – Кельн (Киев - Житомир – Ривне - Львов - Берлин - Магдебург - Брунсвик - Ганновер - Билефельд - Дортмунд - Эссен - Дуйсбург - Дюссельдорф – Кельн), N3201 Киев - Краков – Росток (Киев - Житомир - Ривне - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин – Росток), N3202 Киев – Карлсруэ (Киев - Житомир - Ривне - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбурга - Франкфурт - Дармштадт - Гейдельберг - Мангейм – Карлсруэ), N3203 Киев – Штутгарт (Киев - Житомир - Ривне - Львов - Дрезден - Хемниц - Цвикау - Мюнхберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм – Штутгарт), N3300 Киев - Будапешт – Вена (Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород - Будапешт – Вена).

С 3 июля будет курсировать автобус N3277 Одесса-Прага-Пльзень (Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага – Пльзень).

В компании напомнили о необходимости соблюдать правила пересечения границ.

«Мы очень просим наших пассажиров путешествовать, только если они уверены, что здоровы, а также проверять государственные инструкции относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы», - отметил Леман.

Также сообщается, что на маршрутах усилены стандарты безопасности и гигиены.

В частности, проводится дезинфекция транспортных средств после каждого рейса, пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и внутри автобуса.

Также пассажиры должны дезинфицировать руки при посадке (жидкость для дезинфекции доступна в автобусах), соблюдать 1,5-метрового расстояния от других людей при посадке и размещении багажа в багажном отделении, а водители FlixBus имеют средства индивидуальной защиты (включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

Как сообщал УНИАН, летом 2019 года немецкий оператор автобусных перевозок FlixBus открыл представительство в Украине.

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