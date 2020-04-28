МАУ объявило даты специальных рейсов для возвращения украинцев домой на "майские"

Иностранные граждане смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и для вылета из Украины в эти же даты.

С 1 по 9 мая 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда на территорию нашей страны.

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Сейчас на сайте авиакомпании открывается продажа билетов на такие специальные рейсы:

1 мая 2020: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

3 мая 2020: Женева – Киев-Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

5 мая 2020: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

7 мая 2020: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

9 мая 2020: Мюнхен – Киев.

Иностранные граждане, соответственно, смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении и для вылета из Украины в эти же даты.

Приобрести билеты можно через форму бронирования, которая соответствует каждому конкретному рейсу и дате, сразу после ее активации: https://www.flyuia.com/ua/ua/information/fly-home.

На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

С условиями перелета на специальных рейсах можно ознакомиться по ссылке https://www.flyuia.com/ua/ua/information/flight-information-during-covid-19.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 26 апреля Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов до Украины из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой, имели такую возможность.